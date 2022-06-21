На Xbox можно бесплатно опробовать Grid Force — Mask of the Goddess
Сегодня, 00:45 Вадим Карасев
На приставках Xbox One и Xbox Series X | S стала доступна демо-версия игры Grid Force — Mask of the Goddess, которую сейчас можно загрузить из Microsoft Store и опробовать бесплатно.
Grid Force — Mask of the Goddess Demo
Grid Force — Mask Of The Goddess – ролевой приключенческий экшен с большим количеством персонажей, задействованных в проработанной кампании.
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Grid Force — Mask of the Goddess — это тактическая ролевая игра, релиз которой должен состояться в августе этого года. Игра предлагает повествование в виде манги, в рамках которого предстоит написать историю Донны, путешествующей в вымышленном мире Гора. Принятые игроками решения влияют на финал игры.
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По материалам: newxboxone