На Xbox можно бесплатно опробовать Grid Force — Mask of the Goddess

На приставках Xbox One и Xbox Series X | S стала доступна демо-версия игры Grid Force — Mask of the Goddess, которую сейчас можно загрузить из Microsoft Store и опробовать бесплатно.

Grid Force — Mask of the Goddess Demo

Grid Force — Mask Of The Goddess – ролевой приключенческий экшен с большим количеством персонажей, задействованных в проработанной кампании.

Grid Force — Mask of the Goddess — это тактическая ролевая игра, релиз которой должен состояться в августе этого года. Игра предлагает повествование в виде манги, в рамках которого предстоит написать историю Донны, путешествующей в вымышленном мире Гора. Принятые игроками решения влияют на финал игры.

