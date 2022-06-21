Настасья Самбурская заявила, что не готова понижать свой прожиточный минимум
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Настасья Самбурская заявила, что не готова понижать свой прожиточный минимум

Настасья Самбурская заявила, что не готова понижать свой прожиточный минимум
35-летняя актриса и певица Настасья Самбурская призналась, что у нее большие запросы и рассказала об изменах женщин. Актриса сериала «Беспринципные» регулярно работает над собой. Настасья активно занимается спортом, а также развивает профессиональные навыки. Самбурская дебютировала на телевидении в 2008 году, снявшись в проекте «Скажи Лео», а затем она воплотила героиню по имени Наташа в новелле «Обручальное кольцо». С тех пор на счету звезды уже около тридцати ролей. Настасья призналась, что в ее карьере были времена «простоя». Но популярная девушка нашла способ с ним справиться. Вместо того, чтобы опустить руки, артистка стала уделять больше внимания своим аккаунтам в Сети. Певицу мотивирует желаемый уровень жизни. «Всегда начинала прокачивать соцсети новыми персонажами и роликами. У меня очень дорогая коммуналка и большие запросы. Мне нельзя понижать свой прожиточный минимум», — улыбнулась Настасья. Она уточнила, что за последнее время получила крупный рекламный контракт и четыре съемочных проекта на лето.
Телеведущая рассказала и о своих предпочтениях для досуга. Она призналась, что любила смотреть сериал «Дикий ангел» с Наталией Орейро и Факундо Араной. Первый эпизод мелодрамы показали в России в 1999 году, а заключительный вышел в августе 2000-го. «Мечтала о такой же любви, как у этих двух ребят. А вообще, там просто ужасно все наигрывали, сейчас это смотреть невозможно», — отметила Настасья. Исполнительница роли в комедии «Каникулы президента» порассуждала о чувствах. Самбурская пояснила, что не считает всех мужчин изменщиками. Женщины относятся к адюльтеру куда более продуманно, считает звезда. «Женщины изменяют не реже, просто тщательнее умеют это скрывать», — заверила кинодива. Ей приходилось сталкиваться и с несправедливостью со стороны режиссеров. Так, у Настасьи был очень напряженный график съемок в «Обручальном кольце». За день актриса появлялась в 19 сценах. Изначально артистка согласилась на пять съемочных дней, но задержалась на год. Однако когда она попросила увеличить ей гонорар на 1400 рублей, ее персонажа убрали из сценария.   
# Шоу-бизнес Самбурская Настасья
По материалам: z-aya

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