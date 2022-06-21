Назван самый успешный проект HBO Max
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван самый успешный проект HBO Max

Назван самый успешный проект HBO MaxФильм «Отец невесты» стал самым успешным проектом в истории HBO Max

Фильм «Отец невесты» режиссера Гари Алазраки назван самым успешным оригинальным проектом в истории стриминговой платформы HBO Max. Об этом сообщает Deadline.

Романтическая драма «Отец невесты» заняла первое место в рейтинге HBO Max по всему миру за первые четыре дня после премьеры. Картина также вошла в десятку самых популярных фильмов, запущенных на HBO Max в Мексике. Отмечается, что наибольшее число просмотров драма собрала в США. Далее по этому показателю следует Мексика.

Сюжет разворачиваются вокруг родителей невесты, которые находятся на грани развода. Главные роли сыграли актеры Энди Гарсиа, Глория Эстефан и Адриа Архона.

Премьера фильма состоялась на HBO Max 16 июня. «Отец невесты» — это второй ремейк одноименной классической картины 1950 года, снятой режиссером Винсентом Миннелли. Первый ремейк режиссера Чарльза Шайера вышел в 1991 году.

Ранее стало известно о том, что актриса Марго Робби сыграет в новой части фильма «Одиннадцать друзей Оушена».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.06.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 21.06.2022
Стало известно, как попасть на Алые Паруса в Питере 2022 года и даты проведения
Стало известно, как попасть на Алые Паруса в Питере 2022 года и даты
В России оценили нехватку IT-специалистов из-за их отъезда
В России оценили нехватку IT-специалистов из-за их отъезда
Microsoft подтвердила, что 4 игры покинут Game Pass в конце июня
Microsoft подтвердила, что 4 игры покинут Game Pass в конце июня
В какую турецкую недвижимость лучше инвестировать сбережения
В какую турецкую недвижимость лучше инвестировать сбережения
Назван самый успешный проект HBO Max
Назван самый успешный проект HBO Max
Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление
Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление
Двухнедельная изоляция активировала врожденный иммунитет человека
Двухнедельная изоляция активировала врожденный иммунитет человека
Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина
Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина
Малоизвестные факты о новолунии, о которых вы могли не знать
Малоизвестные факты о новолунии, о которых вы могли не знать
На улице Академическая в Иркутске высадили 37 деревьев
На улице Академическая в Иркутске высадили 37 деревьев

Топ на сегодня

Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»
Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на Украине
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист
Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников США
Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»

Еще по теме

Отец невесты в Чечне появился на свадьбе дочери. Кадыров заставил его извиниться
Свадьба Телегина и Пелагеи интересовала россиян меньше, нежели поиск невесты для козла Тимура
Отец Меган Маркл пропустит свадьбу дочери с принцем Гарри после перенесенного сердечного приступа
Коли ми вдома. Нова історія - 3 сезон, 64 серия (21.12.2017)