Невеста звезды X Factor Тома Манна умерла в день их свадьбы
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Невеста звезды X Factor Тома Манна умерла в день их свадьбы

Невеста звезды X Factor Тома Манна умерла в день их свадьбы

Английский исполнитель Том Манн поделился печальным известием, его невеста Даниэль Хэмпсон скончалась прямо в день их бракосочетания. В прошлом году у пары появился мальчик.


О произошедшем Манн написал в соцсетях. «Я не могу поверить, что пишу эти слова, но моя дорогая Дэни — мой лучший друг, все для меня и даже больше, любовь всей моей жизни — скончалась ранним субботним утром. То, что должно было стать самым счастливым днем в нашей жизни, закончилось необратимым разбитым сердцем.

Я чувствую себя так, словно выплакал целый океан слез. Мы так и не добрались до алтаря, не произнесли наши клятвы, не станцевали наш первый танец, но я знаю, ты знаешь, что ты была всем моим миром и лучшим, что когда-либо случалось со мной, Даниэль», — горюет 28-летний артист.

Том пообещал, что будет носить свое обручальное кольцо в знак своей безусловной любви к Дани, которая родила ему сына Боуи. Невесте Манна было 34 года. О причине смерти исполнитель не сообщил.

Певец не может найти в себе силы, чтобы смириться с потерей. «Я совершенно сломлен, пытаясь переварить это, и я, честно говоря, не знаю, куда идти дальше, но я знаю, что мне нужно собрать все силы ради нашего маленького мальчика. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы воспитать Боуи именно так, как мы всегда хотели. Я обещаю вам, что он узнает, какой удивительной была его мама. Я обещаю, что ты будешь гордиться мной», — заявил он.

Манн поблагодарил поклонников, которые неустанно посылают ему слова поддержки. «Мы потеряли такого особенного человека. Я постараюсь найти покой в ваших сообщениях и комментариях, но прямо сейчас я скорблю и буду скорбеть очень и очень долго», — заключил Том.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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