NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд
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NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд

NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд


Базирующийся на Solana маркетплейс невзаимозаменяемых токенов Magic Eden привлек $130 млн по итогам раунда финансирования Серии B, сообщается в пресс-релизе.


Раунд возглавили Electric Capital и Greylock Partners. В нем также участвовали Lightspeed Venture Partners, Paradigm и Sequoia Capital. Инвесторы оценили проект в $1,6 млрд.


В разговоре с The Block сооснователь Magic Eden Джек Лу заявил, что участников раунда привлек быстрый рост доли маркетплейса в экосистеме Solana.


Начавшая работу менее года назад платформа является третьей по объему торгов в сегменте NFT.


Данные: The Block.

Лу добавил, что маркетплейс осваивает перспективный сегмент игровых NFT:


«Инвесторы очень оптимистично восприняли наше расширение на эту область».


Привлеченные средства команда проекта направит на развитие p2p-маркетплейса NFT и платформы Launchpad, которая помогает выпускать коллекции токенов. 


В планах разработчиков также поддержка других блокчейнов, помимо Solana. Детали мультичейн-стратегии опубликуют «в ближайшие недели».


Команда проекта насчитывает около 100 человек. Компания намерена в ближайшие 6-12 месяцев расширить штат сотрудников примерно на 50%, отметил Лу. 

Напомним, в марте Magic Eden привлек $27 млн по итогам раунда финансирования Серии А.

# Экономика nft, solana, венчурные инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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