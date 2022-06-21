NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд

Базирующийся на Solana маркетплейс невзаимозаменяемых токенов Magic Eden привлек $130 млн по итогам раунда финансирования Серии B, сообщается в пресс-релизе.

Раунд возглавили Electric Capital и Greylock Partners. В нем также участвовали Lightspeed Venture Partners, Paradigm и Sequoia Capital. Инвесторы оценили проект в $1,6 млрд.

В разговоре с The Block сооснователь Magic Eden Джек Лу заявил, что участников раунда привлек быстрый рост доли маркетплейса в экосистеме Solana.

Начавшая работу менее года назад платформа является третьей по объему торгов в сегменте NFT.

Данные: The Block.

Лу добавил, что маркетплейс осваивает перспективный сегмент игровых NFT:

«Инвесторы очень оптимистично восприняли наше расширение на эту область».

Привлеченные средства команда проекта направит на развитие p2p-маркетплейса NFT и платформы Launchpad, которая помогает выпускать коллекции токенов.

В планах разработчиков также поддержка других блокчейнов, помимо Solana. Детали мультичейн-стратегии опубликуют «в ближайшие недели».

Команда проекта насчитывает около 100 человек. Компания намерена в ближайшие 6-12 месяцев расширить штат сотрудников примерно на 50%, отметил Лу.



Напомним, в марте Magic Eden привлек $27 млн по итогам раунда финансирования Серии А.