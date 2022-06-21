Никас Сафронов высказался о Татьяне Васильевой

Художник Никас Сафронов заявил, что артистку нужно оставить в покое. За последнее время Татьяна Васильева несколько раз сталкивалась с критикой и хамством со стороны коллег. Например, Стас Садальский назвал актрису лгуньей, а Сергей Никоненко «базарной бабой, которая за деньги обманет любого». Никас Сафронов попросил публичных персон перестать лить грязь в адрес артистки. Много лет назад Сафронов состоял в любовных отношениях с актрисой, поэтому знает ее с другой стороны. По словам художника, Васильева — трудолюбивая, сильная и умная женщина. «Считаю, что нападки на Таню нужно прекратить! Она прожила сложную, непростую артистическую и человеческую жизнь. Да, возможно, она совершала и совершает ошибки, но это свойственно всем — особенно большим ярким личностям. И этих ошибок, вероятно, можно было бы избежать, если бы у нее был достойный помощник. Но такового у нее не было. Она довольно рано потеряла папу. Совсем юной приехала в Москву и без чьей-либо помощи, но благодаря своему труду и таланту, состоялась как большая характерная актриса мирового уровня. Такая, как Мерил Стрип, Ани Жирардо, Анна Маньяни. С ее талантом она запросто могла бы сниматься у самых величайших режиссеров Голливуда», — 66-летний живописец.Сафронов защищает Татьяну Григорьевну, а ведь были моменты, когда актриса нелестно о нем высказывалась. Художник в свою очередь не вспоминает прошлое и совершенно не держит зла на бывшую возлюбленную. «Я Таню знаю уже долгие годы. И когда у нас были отношения, я видел, как она в поте лица работает, как отдается театру на 100%. Позже, когда мы уже перестали общаться, я слышал от разных людей и иногда в СМИ, что она говорила обо мне какие-то неприятные вещи, а иногда наоборот — возвышенно и очень хорошо. Я не обращаю на это внимания. Хотя бы потому, что я всегда считал и считаю ее великой актрисой и уважал как личность. Все деньги она заработала своим трудом. А еще мне импонирует в ней то, что она бесконечно, до беспамятства любит своих детей. Татьяна не только великая актриса, но и великий трудоголик. И это тоже достойно уважения», — заключил Никас Степанович PROZVEZD.