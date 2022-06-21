Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года
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Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года

Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года


Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за период с 11 по 17 июня составил $38,6 млн. Такие данные приводят аналитики CoinShares.


AUM снизился до $36 млрд. От пика ноября 2021 года показатель упал на 59%.


По сравнению со значением предыдущей недели ($108 млн) темпы сокращения инвестиций уменьшились почти втрое. 


Эксперты обратили внимание на рекордный отток средств из «медвежьих» фондов на базе биткоина ($5,8 млн), что может являться сигналом близости к апогею нисходящей динамики.


Данные: CoinShares.

Драйвером негативной динамики стали Ethereum-фонды. За семь дней отток средств из них составил $69,9 млн и $458,6 млн — с начала года.


Примерно такую же величину ($480 млн) с начала года привлекли продукты на базе первой криптовалюты, в том числе $28,2 млн за последнюю неделю.


Сохраняется интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. Вложения в них за неделю увеличились на $8,9 млн, с начала года — на $206,7 млн.


По альткоинам наблюдалась смешанная ситуация. Прирост средств наблюдался в фондах на основе Litecoin, BNB и Solana, сокращение — на базе Cardano, Polkadot и Tron.


Данные: CoinShares.

Напомним, известный сторонник золота Питер Шифф усомнился в достижении биткоином дна ниже $20 000.

Ранее глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах допустил падение цены первый криптовалюты к уровню $10 000.

# Экономика coinshares, фонды, новости
По материалам: ForkLog

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