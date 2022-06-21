Обряды и гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года: как изменить свою жизнь к лучшему

Многие люди проводят различные ритуалы и гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года, ведь магия этого времени очень сильная и действенная. Начнется этот волшебный период в 12:14 по МСК.

День летнего солнцестояния: обряды

Согласно древним поверьям, в день летнего солнцестояния любой человек может изменить свою жизнь в лучшую сторону. Главное, правильно провести этот период, ну и можно, конечно же, помочь себе несложными ритуалами и обрядами. Прежде всего, в этот день нельзя предаваться унынию и печали. В день летнего солнцестояния люди обычно веселятся, радуются, излучают позитив, гадают и загадывают сокровенные желания.

Стоит отметить, если верить в свои действия, совершаемые в этот период, то они непременно сбудутся и принесут человеку приятные перемены в жизни. Многие люди считают, что роса в день летнего солнцестояния целебна. Если умыться ею рано утром, то можно надолго сохранить свою молодость, красоту и здоровье.





Большинство ритуалов, что проводятся в этот день, связаны с водой. Хорошо в это время купаться, совершать разнообразные водные процедуры. В старину люди верили, если парень обольет незамужнюю девушку водой 21 июня, то вскоре она выйдет замуж. В самый длинный день в году непременно нужно встретить рассвет, это подарит человеку радость, здоровье и благосостояние на весь год.

Любое желание, загаданное в этот волшебный период, сбудется. Если только оно не направлено на причинение вреда другим людям. Люди, рожденные в этот день, считаются счастливчиками судьбы, а еще они находятся под защитой Солнца.

Гадания в день летнего солнцестояния 21 июня

Многие незамужние девушки проводят разнообразные гадания на суженого в день летнего солнцестояния. Одним из самых популярных гаданий является пускание венков по воде. Девушки заплетают себе венки до захода солнца, а потом пускают их плыть по воде. Если он плывет — это хороший знак, символизирующий скорую свадьбу. Если же венок утонет, то в ближайшее время девушке не видать возлюбленного.





Одним из символов праздника летнего солнцестояния является огонь. Поэтому молодежь собиралась в большие компании, разжигали огонь и прыгали через костер, держась за руки (в основном так поступали пары, чтобы проверить свои отношения). Если парень с девушкой во время прыжка не разжимали ладони, то это сулило им скорый брак. Если же их руки разомкнулись в этот период, то вскоре они расстанутся.

Существовал еще один интересный способ проверить любовь с помощью венков и костра. По одну сторону от пламени становились парни, а по другую — девушки. Каждая одновременно со всеми бросала своему возлюбленному венок. Если парню удавалось схватить сплетение любимой, то это значило, что они будут вместе всегда и вскоре поженятся. Если же венок не нашел своего хозяина или сгорел в огне, то паре суждено было расстаться.

Гадания проводили также, чтобы узнать будущий урожай. Для этого поджигали деревянные колеса и начинали их катить по направлению к воде. Если колесо оставалось на берегу, то богатого урожая в этот период ждать не стоило. Если же колесо продолжало гореть и падало в воду, то год обещал быть очень урожайным.



