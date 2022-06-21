Олеся Судзиловская показала младшего сына и поздравила с именинами
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Олеся Судзиловская показала младшего сына и поздравила с именинами

Олеся Судзиловская показала младшего сына и поздравила с именинами
Актриса Олеся Судзиловская редко делится фото младшего сына Майкла, но в честь праздника сделала исключение. Олеся Судзиловская опубликовала у себя в блоге фотографию младшего сына Майкла и рассказала о важном событии в семье. «У Майкуши именины!🎂🎉🎈 Наш любимый, жизнерадостный, добрый, щедрый, сильный и улыбчивый мальчик, мирного неба над твоей светлой головушкой! Малыш, счастливым будь! Обожаем тебя все-все-все!❤️ Насыщенный день- тренировка, прогулка, чаепитие с тортом. Так любит шоколад и торт Медовик - постарались совместить.🤣»— написала трогательное послание Олеся.
Поклонники отметили, что Майк очень похож на свою знаменитую маму. «Какой красавчик», «Мамино сердечко!», «Мальчик такой светлый, пусть все у него будет хорошо», — пишут в комментариях к снимку. А в январе старшему сыну Олеси Судзиловской, Артему, исполнилось 13 лет. Актриса вместе с мужем, бизнесменом Сергеем Дзебанем, преподнесли сыну в честь дня рождения необычный подарок — огромный торт с изображением с логотипом хоккейного клуба. Дело в том, что Артем уже несколько лет успешно играет в хоккей. «Мы даем Артему возможность попробовать все, к чему он проявляет интерес. Но с одним условием: если уж занялся чем-то, раньше чем через полгода бросать нельзя. Помню, однажды Артем пришел с очередной хоккейной тренировки с разбитой губой, ссадинами и синяками. Было похоже, что это наша последняя тренировка. Но уже на следующий день он с улыбкой и распухшей губой собирал хоккейную сумку. Пока тренировки не бросает, —  рассказывала Судзиловская в интервью «7Дней». — Хоккеем Артем занимается серьезно — раньше это был просто кружок, увлечение, а теперь он пошел в спортивную школу, и началась тяжелая работа. Мы видим, что у него получается, он горит этим делом».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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