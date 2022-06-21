Отказавшаяся от Chanel Ксения Бородина похвасталась шопингом в бутике бренда
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Отказавшаяся от Chanel Ксения Бородина похвасталась шопингом в бутике бренда

Отказавшаяся от Chanel Ксения Бородина похвасталась шопингом в бутике бренда

39-летняя Ксения Бородина недавно отказалась от товаров Chanel после того, как в Сети появилась информация, что компания заставляет россиян письменно отказаться от ношения одежды и аксессуаров бренда на территории РФ. Однако через несколько месяцев звезда "Дома-2" продемонстрировала, как занимается шопингом в одном из бутиков бренда.

Звезда опубликовала в соцсетях фото из Италии, где отдыхает в настоящее время. На снимке можно увидеть витрины с различными товарами бренда Chanel - сумками, обувью, кошельками и солнцезащитными очками.


В начале апреля Ксения Бородина пообещала больше не покупать товары Chanel, при этом осудив Викторию Боню, которая демонстративно разрезала сумку знаменитого бренда.

"Буду ли резать сумку? У меня нет стадного чувства. Я не из этой песочницы. Еще большего идиотизма, чем резать сумку, за которую ты уже заплатила… Ага! Это как назло мамке отморожу уши. Им по фигу, что с тобой происходит. Ты эти деньги уже отдала. Кому ты лучше сделаешь? Единственное, что можешь — не снабжать Chanel своими бабками. Я туда бабки не понесу. Буду пользоваться тем, что есть. Извините, я заработала. Но покупать что-то новое не собираюсь", - заявила телеведущая.

Сама Виктория Боня в свою очередь отреагировала на шопинг Ксении Бородиной в Италии в положительном ключе. 

"Если Бородиной продают, значит наша акция не была напрасна. Я поздравляю ее. Мне вообще все равно на сумочки, туфельки и прочую чепуху. Мне важно, чтобы не было ксенофобии. А там уже каждый выбирает и покупает, что его душе угодно! Эта акция была не против бренда, а против ксенофобии", - отметила звезда.

Зарубежные магазины французского бренда Chanel ранее отказались продавать россиянам свои товары. Однако оказалось, что у граждан РФ все же есть возможность обзавестись одеждой и аксессуарами компании, но с одним условием.

Как рассказали русские пользователи соцсетей, некоторым из них все же удастся купить товары Chanel, но перед покупкой они должны подписать расписку о том, что обновки не будут носиться на территории России.

Одна из посетительниц магазина французской компании рассказала о своем опыте приобретения там сумки.

"Вот так выглядит документ, который россияне должны подписать, если они хотят купить вещи в Chanel. Дословно: "Я не живу в России и не буду носить ее на территории России", - сообщила покупательница.


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По материалам: uposters.ru

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