Овсянникова пожалела, что приехала в Украину
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Овсянникова пожалела, что приехала в Украину

Овсянникова пожалела, что приехала в Украину

Редактор Первого канала Марина Овсянникова стала известна, когда неожиданно ворвалась в студию во время прямого эфира с плакатом, выражающим ее политическую позицию. Тогда женщина выступила в поддержку Украины. За нарушение общественного порядка ее забрали в полицию, а затем уволили с работы. После своего поступка Овсянникова переехала в Германию, где ей предложили работу в местном издании. Но жизнь бывшего редактора не наладилась.

Марина вынуждена жить в чужой стране, где ее не любят так же сильно, как и в России. Местные жители даже устраивали пикет с требованием уволить женщину из газеты, но руководство не пошло на поводу у недовольных граждан. Дети Овсянниковой остались жить в России. И если дочка по маме сильно скучает, то сын настроен резко негативно. И наследник, и мать Марины, и ее бывший муж считают, что своим поступком она испортила им жизнь. Бывший супруг и вовсе подал на Марину в суд, чтобы лишить ее материнских прав.

Против экс-редактора выступают даже украинские граждане, за которых она заступалась и лишилась всего: и семьи, и работы, и родной страны.



Так, Марина, которая сейчас работает журналисткой, отправилась на Украину с благотворительной миссией, но получила только негатив в свой адрес. К примеру, недовольные украинцы обвинили внештатного корреспондента «Die Welt» в работе на ФСБ и с иронией предложили ей дать показания СБУ. В сети также шли жаркие споры по поводу Овсянниковой.

Сама Марина в шоке от такого отношения. Она призналась, что сделала огромную ошибку, когда поехала с благими намерениями на Украину, так как люди ее не поняли. Овсянникова также оправдалась за работу на Первом канале, в которой ее так отчаянно упрекают.


«Я слабая женщина с кучей забот. У меня были кредиты, тяжелый развод, я строила дом, поэтому и работала на Первом канале», - оправдывается экс-редактор.

Марина отмечает, что не нашла себе место в Берлине. Она не может жить в чужой стране, не чувствует себя там комфортно и уверенно. После поездки в Украину ей стало еще сложнее, потому что редакцию немецкого издания просто атаковали недовольные. Сейчас она вообще не знает, что ей делать. Тем не менее, Марина считает, что в Россию возвращаться слишком рано, хотя очень хочется. Своих детей она не видела практически 3 месяца.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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