ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS

Агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж ParaSwap объявил о выпуске мобильного приложения в режиме бета-тестирования.

It's a BIG day for #NFT & #DeFi: Never easier to trade your NFT or offer it as a gift! #ParaSwAPP is upgrading the #DeFi and #NFT game! more on our blog https://t.co/lh0AXxhj8y — ParaSwap (@paraswap) June 20, 2022

Приложение доступно для устройств на iOS. Пользователи могут покупать критовалюту за фиат, а также воспользоваться опцией P2P-торговли NFT.

«Купленная криптовалюта поступит непосредственно в ваш собственный кошелек […]. Это означает что вы будете иметь полный контроль над своими активами с момента их покупки», — говорится в сообщении.

ParaSwap в рамках сотрудничества с инфраструктурным стартапом Ramp предложит возможность покупать цифровые активы с помощью кредитной или дебетовой карты, либо банковского перевода. В конце 2021 года проект привлек $52,7 млн инвестиций.

Приложение открыто для 10 000 бета-тестеров.

Напомним, в марте 2021 года ParaSwap собрал $3 млн в ходе дополнительного посевного финансирования.

В июне разработчик аппаратных кошельков Ledger включил агрегатор в список платформ, доступных пользователям приложения Ledger Live для покупки и продажи криптовалют.