ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS
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ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS

ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS


Агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж ParaSwap объявил о выпуске мобильного приложения в режиме бета-тестирования.



Приложение доступно для устройств на iOS. Пользователи могут покупать критовалюту за фиат, а также воспользоваться опцией P2P-торговли NFT.


«Купленная криптовалюта поступит непосредственно в ваш собственный кошелек […]. Это означает что вы будете иметь полный контроль над своими активами с момента их покупки», — говорится в сообщении.


ParaSwap в рамках сотрудничества с инфраструктурным стартапом Ramp предложит возможность покупать цифровые активы с помощью кредитной или дебетовой карты, либо банковского перевода. В конце 2021 года проект привлек $52,7 млн инвестиций.


Приложение открыто для 10 000 бета-тестеров.


Напомним, в марте 2021 года ParaSwap собрал $3 млн в ходе дополнительного посевного финансирования.


В июне разработчик аппаратных кошельков Ledger включил агрегатор в список платформ, доступных пользователям приложения Ledger Live для покупки и продажи криптовалют.

# Экономика paraswap, новости
По материалам: ForkLog

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