Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев

Вадим Карасев

Песков: Россия не гарантирует, что пленные американцы Дрюке и Хюйн избегут смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хюйн. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Отвечая на вопрос о соответствующих гарантиях, что представитель Кремля пояснил, что судьба граждан США будет зависеть от расследования. «Я ничего не могу гарантировать», — сказал он.

Ранее Песков назвал граждан США Александра Дрюке и Энди Хюйн, взятых в плен на Украине, «солдатами удачи». Он также отметил, что американцы, согласно Женевским конвенциям, не попадают в категорию военнопленных. По словам представителя Кремля, Дрюке и Хюйн совершали преступления и участвовали в обстрелах российских военнослужащих на территории Украины. Теперь же они должны понести ответственность.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева.