«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
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«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире

«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире

В начале июня Шакира заявила, что разводится со своим мужем Жераром Пике. Звезда просила не вторгаться в их личную жизнь, но общественность все равно смакует подробности случившегося.


Новость о разводе примерной пары взбудоражила многих потому, что 45-летняя артистка уличила спортсмена в измене. Не желая прощать «благоверного», исполнительница многочисленных хитов выпроводила его из дома. Об этом тут же разузнали местные СМИ и растиражировали статьи о грустном событии.

После этого Шакира подтвердила, что она разорвала отношения с отцом ее двоих сыновей. «С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом, мы просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание», — призналась она.

Это не спасло 35-летнего Жерара от гнева поклонников певицы, да и тех, кто не понимает, как можно было изменить одной из самых красивейших женщин на планете, после этого не добиться ее расположения, и извиниться, в конце концов, как следует.

На сторону Пике встал президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта. Руководитель заявил, что не нужно делать поспешных выводов, ведь никто не знает, как на самом деле себя чувствует Жерар. «Пике страдает. Не обращайте внимания на новости, в которых говорят о его легкомысленности и бесчувственности. Он необыкновенный человек и очень переживает сейчас», — объяснил он.

В Сети уже появлялись сообщения, что Шакира столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем из-за шокирующего известия. Ее даже увозили в больницу в нервным срывом, что сильно обеспокоило фанатов звезды. Подписчики ежедневно оставляют артистке слова поддержки и надеются, что она скоро поправится.

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit

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