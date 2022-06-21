Пятеро друзей каждые 5 лет делают одно и то же общее фото, начиная с 1982 года. В 2022 они вновь встретились
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Пятеро друзей каждые 5 лет делают одно и то же общее фото, начиная с 1982 года. В 2022 они вновь встретились

Пятеро друзей каждые 5 лет делают одно и то же общее фото, начиная с 1982 года. В 2022 они вновь встретились

Пятеро друзей из Калифорнии Джон Уордлоу, Марк Румер-Клири, Даллас Берни, Джон Молони и Джон Диксон вот уже 40 лет делают одно и то же общее фото у озера Копко. Каждые пять лет они садятся в том же порядке, предварительно взяв с собой пустую банку и шляпу, и повторяют снимок. Ни пандемия, ни пережитый одним из мужчин рак не смогли помешать им продолжить традицию и в этом году.

Перед вами все 9 снимков, сделанных калифорнийцами с 1982 по 2022 год, где прямо на наших глазах пятеро молодых людей превращаются в как следует поживших мужчин.

1982 год

John Wardlaw

Пятеро подростков-выпускников средней школы Санта-Барбары сделали первую фотографию в уже знакомой позе, использовав автоматический таймер камеры, пишет CNN. И это стало их традицией!

1987 год

John Wardlaw

У воссоздания фото есть важные правила: на коленях у Румер-Клири всегда лежит шляпа, Молони держит банку в правой руке, а руки Диксона всегда скрещены.

1992 год

John Wardlaw

Периодичность воссоединения парней у озера для фото — каждые 5 лет!

1997 год

John Wardlaw

Знакомимся с героями слева-направо. Джон Уордлоу — кинорежиссер и фотограф, живущий в Бенде, штат Орегон. Марк Румер-Клири — инженер-программист, основавший компанию Occam Networks. Сейчас он вышел на пенсию и живёт в Портленде, штат Орегон.

2002 год

John Wardlaw

Даллас Берни, ветеран ВВС США, осенью начинает свой 23-й год преподавания в Северной Калифорнии. Джон Молони — фотограф из Нового Орлеана.

2007 год

John Wardlaw

Наконец, Джон Диксон — единственный, кто всё ещё живет в Санта-Барбаре, где он ведет туристический сайт SantaBarbara.com

2012 год

John Wardlaw

Когда фотографии друзей стали вирусными, особенную популярность на улицах снискал Румер-Клири с его 201-сантиметровым ростом и особой растительностью на лице. Незнакомцы часто останавливают его, говоря: «Ты выглядишь знакомо, но я не могу вспомнить почему».

2017 год

John Wardlaw

Между 2017 и 2022 годом Даллас Берни пережил рак, из-за которого друзья боялись, что на их следующем фото появится одно пустое место. Но всё обошлось!

2022 год

John Wardlaw

С годами стареет и спинка скамейки, на которой сидят друзья.

Мы становимся немного старше, тяжелее. За этой скамейкой находится 9-метровый обрыв. Однажды я боюсь услышать, как она треснет.

Сейчас четверым из друзей по 59 лет, а Румер-Клири 58.

Ну что, ждём следующее фото в 2027 году!

# Интересное
По материалам: twizz

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