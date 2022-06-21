Почти половина молодых россиян не смогла вспомнить ни одной песни Цоя
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Почти половина молодых россиян не смогла вспомнить ни одной песни Цоя

Почти половина молодых россиян не смогла вспомнить ни одной песни ЦояРБК: 44 процента россиян моложе 24 лет не смогли назвать ни одной песни Виктора Цоя

Почти половина россиян моложе 24 лет не смогла назвать ни одной песни Виктора Цоя. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

В ходе опроса, проведенного среди всех возрастных групп в 53 регионах страны, выяснилось, что 44 процента респондентов в возрасте от 18 до 24 лет не знают творчества рокера. Хотя бы одну песню смогли назвать 79 процентов россиян. 69 процентов утверждают, что «хорошо знают биографию и песни музыканта».

В топ-5 песен группы «Кино», по мнению россиян, входят «Группа крови» (60 процентов), «Звезда по имени Солнце» (35 процентов), «Кукушка» (29 процентов), «Пачка сигарет» (24 процента) и «Мы ждем перемен» (20 процентов).

85 процентов опрошенных признались, что им нравятся песни Цоя. Больше всего поклонников творчества «Кино» среди россиян в возрасте от 35 до 54 лет. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет ценителей Цоя всего 10 процентов.

В ноябре 2020 года сын Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера Алексея Учителя за фильм об отце. 35-летний мужчина заявлял, что в картине «Цой» кинематографист незаконно использовал изображение покойного рокера.

В марте 2021-го музыкальный лейбл Moroz Records подал иск на Александра Цоя и потребовал вернуть 13,4 миллиона рублей за права на песни отца. На протяжении пяти лет компания выплачивала отчисления за использование композиций рокера, но затем В 2017-м наследники решили разорвать контракт с фирмой по причине недостаточно крупных отчислений. Представители Moroz Records подали встречный иск с требованием вернуть все выплаченные ранее средства.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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