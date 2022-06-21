Последние новости Донбасса: освобождены новые населенные пункты вблизи Северодонецка

Вадим Карасев

Народная милиция ЛНР совместно с ВС РФ взяла под контроль поселок Тошковка южнее Северодонецка. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Киселев добавил, что в понедельник, 20 июня, также была завершена зачистка от украинских вооруженных формирований поселка Метелкино. Это подтвердил глава подвластной Киеву Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай.

"Метелкино, к сожалению, мы уже не контролируем", — приводят слова Гайдая украинские СМИ.

В начале июня ВС РФ заблокировали до 300–400 украинских боевиков на территории химического завода "Азот" в Северодонецке. Контакт с бойцами ВСУ налажен почти сразу: обсуждался выход заложников с территории завода и их сдача в плен. Ранее сообщалось, что на территории "Азота" могут находиться порядка 500 мирных жителей, которые прятались от обстрелов артиллерии в бомбоубежище завода. Чуть позже появились сообщения, что часть гражданских покинула территорию предприятия через оставшуюся без контроля ВСУ проходную. При этом украинская сторона трижды сорвала договоренности по гуманитарному коридору.

ВСУ отступали из Северодонецка под видом мирных жителей

Боевики ВСУ избавлялись от военной формы и бежали из Северодонецка в штатском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова очевидцев среди местных жителей.

"Оставили форму, переоделись в мою одежду, которая была дома, и ушли. Поломали три двери. Неделю назад узнал, зашел в квартиру. Взяли документы отца, копии", — рассказал северодончанин Дмитрий.

Карта боев за Северодонецк на Донбассе

С начала спецоперации РФ ВСУ потеряла порядка 10 тысяч военнослужащих, рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины составляют от 100 до 200 солдат убитыми, а большие потери украинской армии прежде всего обусловлены неравными военными возможностями Москвы и Киева.

Украинский министр обороны Алексей Резников отметил, в свою очередь, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными. Общую ситуацию на фронте он охарактеризовал как тяжелую.

Военкор сообщил последние новости битвы за Донбасс

Военный обозреватель Борис Рожин в понедельник в Telegram рассказал о продвижении войск России, ДНР и ЛНР в ходе спецоперации в Донбассе. На его слова ссылается военкор Юрий Котенок.

По данным Рожина, Вооруженные силы России продолжают бои у поселка Белогоровка в ЛНР и села Берестового в ДНР. Корреспондент также отмечает боевые действия у города Николаевка Краматорского района.

Военкор подчеркнул, что в данный момент трасса Артемовск—Лисичанск фактически заблокирована для вооруженных формирований ВСУ. Основное снабжение подразделений украинской армии все еще идет по трассе Артемовск—Северск—Лисичанск, хотя по ней также наносятся удары российской артиллерии. Таким образом, значение дороги Артемовск—Северск—Лисичанск для украинской армии многократно выросло: теперь удержание Северска для ВСУ является жизненно важным. В противном случае солдаты украинских вооруженных сил не смогут отступить из Лисичанско-Северодонецкой агломерации, в которой сейчас ведутся боевые действия.

По состоянию на понедельник, 20 июня, вооруженные силы России сталкиваются с сопротивлением ВСУ в районе Врубовки и на окраинах Золотого в Северодонецком районе ЛНР. Продолжаются попытки союзных войск продвинуться к Новоанновке. Так, к северу от Горского российская армия смогла из Тошковки зайти в Чехирово Попаснянского района, расположенного непосредственно у трассы Лисичанск—Горское.

Карта спецоперации в Донбассе на сегодня

Относительно прошлой недели замечены значительно более интенсивные боевые действия в районе Угледара. Подразделения ВСУ предприняли попытку оттеснить российскую армию в Павловке, однако успеха не имели. Российская армия, в свою очередь, так и не смогла по состоянию на понедельник продвинуться у Новомихайловки. На фронте в Марьинке и Великой Новоселовке без перемен.

В Славянском районе ДНР продолжаются бои у населенных пунктов Татьяновка, Пришиб и Богородичное. Во вторник сообщалось, что украинская армия признает потерю только половины последнего села, однако источники с места событий заявляли о полном взятии Богородичного под контроль войск РФ. Также продолжаются боевые действия возле Долины и Краснополья. Артиллерия Вооруженных сил России уже бьет по позициям ВСУ в селе Маяки.

Карта боев под Харьковом на Украине