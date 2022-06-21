Посол Италии покинул МИД России без комментариев
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Посол Италии покинул МИД России без комментариев

Посол Италии покинул МИД России без комментариевПосол Италии в Москве Джорджо Стараче покинул здание МИД России без комментариев

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче покинул здание МИД России без комментариев для представителей прессы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, дипломат прибыл в МИД также без комментариев. Он провел в здании российского внешнеполитического ведомства чуть менее часа, после чего покинул его.

Ранее стало известно, что посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер прибыл в МИД России в связи с запретом Литвы транзита ряда товаров в Калининградскую область.

17 июня литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. В Вильнюсе назвали санкции Евросоюза причиной такого решения.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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