Поставки китайских машин в Россию резко сократились
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Поставки китайских машин в Россию резко сократились

Поставки китайских машин в Россию резко сократились«Ъ»: поставки китайских машин в Россию за месяц упали в 2,6 раза в денежном выражении

В мае импорт легковых машин китайского производства в Россию рухнул в 2,6 раза: с 84,6 миллиона долларов в денежном выражении в апреле до 32 миллионов. При этом резкое сокращение рынка продолжается не первый месяц — еще в мае поставки составляли 190,7 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на таможенную статистику Китая пишет «Коммерсантъ».

Поставки комплектующих в мае оказались несколько выше, чем в апреле: 81,3 миллиона долларов против 76,3 миллиона. Но все равно речь идет о сильном сокращении по сравнению с мартовским уровнем, когда поставки составили 117,1 миллиона.

Импорт запчастей могли поддержать российские автоконцерны. Например, «Автоваз» после ухода Renault пытается переориентироваться на китайских поставщиков, у «КамАЗа» в партнерах есть китайская JAC, а ГАЗ и УАЗ и ранее частично завозили комплектующие из КНР.

Автомобили китайского производства в Россию поставляют, например, Chery и Changan. У Geely есть производство в Белоруссии, а у Haval — в Тульской области.

По данным агентства «Автостат», тенденция к снижению количества продаваемых в России легковых автомобилей не ослабевает. За неделю с 13 по 19 июня зарегистрировано 6,9 тысячи автомобилей, что на 2,2 процента меньше, чем за прошлый период. В первой двадцатке моделей оказались пять китайских марок. Chery с показателем 455 автомобилей занял четвертое место, пропустив вперед Lada, Kia и Hyundai, у Geely 348 автомобилей, у Haval — 334, у Exeed (премиальный бренд Chery) — 167 машин, а Changan остался на 20 месте с показателем продаж 30 машин.

Собеседник издания утверждает, что основной причиной обрушения поставок из Китая стали логистические проблемы. Доставка в Россию усложнилась и стала значительно дороже. На экспорте также сказалась новая волна коронавируса в Китае, которая привела к существенному сокращению производства, в том числе из-за проблем внутренней логистики. Апрель для автомобильного рынка страны стал худшим с начала 2020 года, ограничения начали ослаблять только к концу мая.

В июне о возобновлении производства сообщил «Автоваз». Первой моделью, которую начали делать на предприятии, стала Lada Granta Classic 2022. Стоимость машины без подушки безопасности, системы АБС, противотуманных фар, противобуксовочной системы (TCS) и ряда других опций начинается от 658 300 рублей.

Президент России Владимир Путин, комментируя трудности отечественного автопрома, назвал одной из основных задач заводов сохранение рабочих мест и обеспечение занятости сотрудников.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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