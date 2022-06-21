Премьер Индии назвал йогу основой для глобального сотрудничества
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Премьер Индии назвал йогу основой для глобального сотрудничества

Премьер Индии назвал йогу основой для глобального сотрудничестваПремьер Индии Моди заявил, что йога становится основой для глобального сотрудничества

Йога приносит мир народам по всему миру и предназначена для всего человечества. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с Международным днем йоги, передает РИА Новости.

Политик назвал йогу основой для глобального сотрудничества, дающей человечеству веру в здоровый образ жизни.

«Независимо от того, насколько мы напряжены, несколько минут медитации расслабляют нас и повышают нашу продуктивность. Поэтому нам не нужно воспринимать йогу как дополнительную работу. Мы должны знать йогу, и мы должны жить йогой. Мы должны достичь йоги, и мы должны принять йогу. Когда мы начнем жить йогой, День йоги станет для нас средством не заниматься йогой, а праздновать наше здоровье, счастье и покой», — сказал премьер.

Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня. Дата была установлена в 2015 году Генассамблеей ООН по предложению Моди.

В апреле в Индии анонсировали выдачу новых виз для иностранных путешественников, в том числе для россиян. Специальные визы, AYUSH visa (сокращение от Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy — «аюрведа, йога, натуропатия, юнани, сиддха и гомеопатия»), начнут выдаваться туристам, которые планируют посещение Индии с целью оздоровления и лечения. Решение о создании нового типа въездных документов связано с желанием властей страны сосредоточиться на продвижении традиционной индийской медицины на мировом туристическом рынке.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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