Приметы и поверья на 22 июня 2022 года подскажут, какой будет погода в ближайшее время и урожай
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Приметы и поверья на 22 июня 2022 года подскажут, какой будет погода в ближайшее время и урожай

Приметы и поверья на 22 июня 2022 года подскажут, какой будет погода в ближайшее время и урожай

Православные верующие 22 июня 2022 года почитают память Кирилла Александрийского. Предки называли этот день Кирилл Солнцеворот. Множество примет и поверий связано с 22 июня.


Традиции и запреты на 22 июня

В этот день принято соблюдать те же правила, что и в день летнего солнцестояния. Обязательно нужно настроиться на позитив, веселиться, загадывать желания, носить одежду желтого цвета.

День отлично подходит для того, чтобы устроить небольшой пикник в лесу или на лужайке. Природа в этот период излучает мощный заряд положительной энергетики, с помощью которой можно очистить душу и тело. Многие смогут воплотить в реальность некоторые свои мечты в это время. Главное, верить и стремиться к этому.

С этого дня начинали совершать заготовку сена на зиму (косили и сушили траву). Также в этот период многие люди высаживали позднюю рассаду. Очень часто в этот период начинает спеть земляника.


В день Кирилла Солнцеворота людям следует придерживаться некоторых запретов.

Прежде всего, нельзя затевать скандалы и конфликты. Нужно простить всех своих обидчиков, а не устраивать разборки отношений. Нужно максимально спокойно провести этот период, чтобы избежать неприятностей. Не рекомендуется в этот период попусту болтать и сплетничать. Нужно тщательно подбирать выражения и следить за своими словами. Нельзя в этот день завидовать. Немного «белой» мотивирующей зависти не повредит людям. Скорее всего, это станет для них дополнительным стимулом для начала активных действий. Но если зависть человека будет заключаться в том, чтобы обливать желчью окружающих, то лучше придержать свои эмоции. В противном случае можно сделать себе только хуже.
О чем рассказывают приметы и поверья на 22 июня


С Кирилловым днем связано много поверий и примет. К примеру, если урожай земляники большой, то зима в этом году суровой будет. Дождь будет, если услышать в этот период частый крик ворон, или стрижи и ласточки будут летать низко. Если земляника поспела к 22 июня, то овес сеять уже не имеет смысла.

Скоро будет ненастье, если погода 22 июня погожая, а муравьев почти не видно. Осадков не будет, если в хмурую погоду пчелы не укрываются в ульях. День ожидается погожий, если муравьи собираются неподалеку муравейника.

Сны, приснившееся в ночь с 21 на 22 июня, считаются пустыми, они ничего не значат. А вот если человек уснет днем 22 числа и увидит сновидение, то приснившиеся события сбудутся через пять лет.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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