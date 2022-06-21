ProShares запустит первый в США обратный биткоин-ETF

Управляющая активами компания ProShares объявила о планах запустить первый в США обратный биржевой биткоин-фонд, который позволяет инвесторам открывать короткие позиции по криптовалюте.

Согласно пресс-релизу, ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (тикер BITI) даст возможность хеджировать риски и получать прибыль от снижения цены биткоина.

Дочерняя компания ProFunds, в свою очередь, запустит другой продукт — Short Bitcoin Strategy ProFund (тикер BITIX).

«С добавлением BITI и BITIX ProShares и ProFunds станут единственными семействами фондов в США, предлагающими средства, которые позволяют инвесторам выражать свое мнение о движении биткоина — независимо от того, считают ли они, что цена пойдет вверх или вниз», — заявил CEO компании Майкл Сапир.

В апреле 2021 года первый в мире обратный биткоин-ETF запустила Horizons ETFs Management в Канаде. До этого власти страны одобрили биржевые фонды на базе цифрового золота и Ethereum.

В октябре 2021 года на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали торги первыми в США фьючерсными биткоин-ETF от ProShares под тикером BITO. В том же месяце фирма запросила освобождение от торговых лимитов.

К концу ноября инструмент занял 95,5% рынка.

В декабре компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на запуск биржевого фонда с ориентацией на метавселенные.

Напомним, в конце марта 2022 года аналитики Arcane Research сообщили, что ProShares нарастила позицию в биткоин-ETF до рекордных 28 000 BTC.