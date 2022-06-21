ProShares запустит первый в США обратный биткоин-ETF
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ProShares запустит первый в США обратный биткоин-ETF

ProShares запустит первый в США обратный биткоин-ETF


Управляющая активами компания ProShares объявила о планах запустить первый в США обратный биржевой биткоин-фонд, который позволяет инвесторам открывать короткие позиции по криптовалюте.


Согласно пресс-релизу, ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (тикер BITI) даст возможность хеджировать риски и получать прибыль от снижения цены биткоина.


Дочерняя компания ProFunds, в свою очередь, запустит другой продукт — Short Bitcoin Strategy ProFund (тикер BITIX).


«С добавлением BITI и BITIX ProShares и ProFunds станут единственными семействами фондов в США, предлагающими средства, которые позволяют инвесторам выражать свое мнение о движении биткоина — независимо от того, считают ли они, что цена пойдет вверх или вниз», — заявил CEO компании Майкл Сапир.


В апреле 2021 года первый в мире обратный биткоин-ETF запустила Horizons ETFs Management в Канаде. До этого власти страны одобрили биржевые фонды на базе цифрового золота и Ethereum.


В октябре 2021 года на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали торги первыми в США фьючерсными биткоин-ETF от ProShares под тикером BITO. В том же месяце фирма запросила освобождение от торговых лимитов.


К концу ноября инструмент занял 95,5% рынка.


В декабре компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на запуск биржевого фонда с ориентацией на метавселенные.


Напомним, в конце марта 2022 года аналитики Arcane Research сообщили, что ProShares нарастила позицию в биткоин-ETF до рекордных 28 000 BTC.

# Экономика etf, proshares, сша, новости
По материалам: ForkLog

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