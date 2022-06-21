Психосоматика: как тело говорит нам о проблемах

Вадим Карасев

Психосоматика — это отдельная ветвь науки, которая изучает связь между психическим и физическим состоянием. Эксперты в этой области поделились своим мнением о том, почему у нас могут появляться беспричинные на первый взгляд боли в различных частях тела.

Наши мысли управляют нашим здоровьем. Это давным-давно известно, но это многие почему-то до сих пор игнорируют. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ознакомиться поподробнее с тем, какие недуги вызывают различные жизненные проблемы и неурядицы, плохие мысли.

Боль в спине

Среди самых распространенных видов боли стоит выделить боль в спине, а, точнее, в пояснице и среднем отделе. Многие люди периодически испытывают боль в этом отделе позвоночника. Они ходят по врачам, но врачи не могут поставить диагноз, либо боль внезапно появляется и проходит.

Причиной появления подобного рода болей является то, что человек лишен поддержки. Ему не на что и не на кого опереться — у него нет хороших друзей, а родственники не оказывают необходимую поддержку. Также боли в спине часто мучают людей со слабой уверенностью в себе. Параллельно с советами врача стоит искать опору в жизни и бороться с низкой самооценкой.

Проблемы с желудком

Желудок — это особое место нашего организма. Если вы чувствуете боли в желудке. Либо у вас постоянно возникают какие-то проблемы или есть хронические заболевания, задумайтесь о том, кто вас окружает.

Эксперты в области биоэнергетики и психосоматике утверждают, что подобные проблемы появляются у тех, кто живет в окружении токсичных людей — соседей, родственников, коллег. Скорее всего, если у вас беспричинно болит желудок или уже появились какие-то серьезные проблемы с данным органом, то помимо обычного лечения вам необходимо выйти из-под негативного влияния. Кто-то пытается вами манипулировать, воздействует разрушительно на вашу психику.

Проблемы с горлом

Если у вас постоянно болит горло по непонятным причинам, это тревожный знак, который говорит о том, что вас мучают проблемы старых обид. Вы не можете простить кого-то, обижаетесь на человека, помня обо всем плохом, что он для вас сделал.

Решение проблемы довольно простое. Воспользуйтесь практиками и талисманами, которые помогут вам научиться прощать себя и окружающих. Проглотите этот комок ненависти.

Проблемы с глазами

С глазами может быть много проблем — постоянный конъюнктивит, ячмень, боязнь света и так далее. Когда болеют глаза, это указывает на то, что вы пытаетесь не замечать что-то хорошее или плохое в своей жизни. Вы закрываете глаза на различные проблемы и неурядицы, либо нарочно обходите стороной новые возможности, причем осознаете это на глубинном уровне, что и выливается в проблемы со здоровьем глаз.

Головная боль

Повышенный стресс приводит к тому, что у человека начинает гораздо чаще болеть голова. Также он хуже спит, у него поднимается или опускается давление. Он становится вялым и унылым. Стресс делает так, что человек постоянно о чем-то думает и гоняет в мыслях тревожные мысли. От этого начинает раскалываться голова.

Боли в ушах

Любые проблемы с ушами, которые происходят с завидной регулярностью — это следствие того, что человек вынужден выслушивать упреки. Уши болят у тех, кого унижают, кем манипулируют и кого постоянно обманывают, причем человек это прекрасно понимает. но не может или не хочет ничего делать.

Боли в ногах

Бывает так, что у человека постоянно ноют ноги. Многие списывают это на погоду или плоскостопие, но на самом деле все гораздо проще. Эти боли носят психосоматический характер. Ноги беспричинно болят у тех, кто не имеет каких-то определенных целей в жизни, не хочет развиваться, не может самореализоваться.

Сердечные проблемы

Если у вас есть боли в сердце, либо определенное заболевание, от которого вы не можете избавиться, значит вы слишком часто принимаете все близко к сердцу. Вам нужно проще относиться к словам и поступкам других людей. В вашей жизни практически нет радости. Вы часто грустите.

Проблемы с дыхательной системой

Бронхиты, астмы и другие проблемы — это результат того, что вы слишком сильно ограничиваете себя по жизни. Например, вы морите себя диетами, не позволяете себе отдыхать, развлекаться, заниматься чем-то приятным.