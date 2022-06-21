Ритуалы на 21 июня 2022 года, день летнего солнцестояния, помогут изменить жизнь к лучшему

Обряды на день летнего солнцестояния, который в 2022 году будет 21 июня, помогут изменить жизнь к лучшему. Многие традиции и обычаи напоминают те, которыми сопровождается другое славянское торжество — Ивана Купала. Эта особенность связана с тем, что до введения нового летосчисления эти праздники отмечали в один день.

Обряды в день летнего солнцестояния

Не только 21 июня 2022 года, но и весь период до 23 числа текущего месяца можно загадывать желания и проводить всевозможные обряды. Наши предки такие дни считали моментом силы, наделяя праздники магическими и мистическими свойствами.

Именно в день летнего солнцестояния проще всего попытаться изменить свою судьбу, повернув ход событий в нужную сторону.





Самое лучшее, что для этого каждый может предпринять, — позитивно мыслить. Никакой грусти, тоски и пессимизма — только вера в то, что жизнь сама по себе прекрасна, а станет еще лучше.

Мысли человека формируют его сознание и создают его реальность.

С их помощью человек формирует свое будущее, задействовав силу всех четырех стихий: Огня, Воздуха, Земли и Воды.

Когда лучше всего проводить ритуалы в день летнего солнцестояния





Максимальный момент силы — ночь с 20 на 21 июня 2022 года. По этой причине в старину после захода солнца разводили костры, водили хороводы и прыгали через пламя. Количество прыжков через огонь должно составить 3 или 9 раз. Таким способом получится очиститься от любого негатива и скверны.

Самые сильные и смелые ходили по углям, которые оставались от потухшего костра. Так человек выражает свое доверие Вселенной, синхронизируя себя с ее законами, становясь на новый путь.

В день летнего солнцестояния полезно собирать и сушить лекарственные травы. Их приносят домой и первым делом заваривают ароматный чай. Его пьют всей семьей. Сами растения в такой день обладают особой силой, исцеляя людей от многих недугов.

Стоит воспользоваться моментом, освободиться от всего старого, ненужного, что тянет назад или мешает начать жизнь с чистого листа.

Выбросить хлам из дома, из головы и попрощаться с теми, с кем давно не ладятся отношения, потому что себя изжили.

Что нужно сделать в день летнего солнцестояния





Пора искать новую работу, если эта не устраивает, реализовывать давно и тщательно продуманные планы и решиться на конкретные действия — именно они лягут в основу качественных изменений в жизни человека.

На рассвете 21 июня рекомендуется принимать солнечные ванны, подставляя лицо первым лучам.

Просить поддержку у солнца во всех своих делах и ходить босиком по росе, что поможет вылечить уже имеющиеся заболевания и подарить человеку здоровье на целый год.

День обладает такой силой, что нужно просто думать о том, чего так сильно хочется – и желание, скорее всего, исполнится.

Не нужны никакие специальные ритуалы: важно только искренне попросить у Вселенной, о чем мечтается. Необходимо умываться и пить воду, настоянную в хрустальной посуде. Это очень полезно для здоровья и красоты.





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