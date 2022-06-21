Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Иркуте в поселке Горького
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Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Иркуте в поселке Горького

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Иркуте в поселке Горького

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в летний период контролирует качество воды в водоемах на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели в 62 мониторинговых точках. В двух специалисты установили несоответствие воды по микробиологическим показателям. Это река Иркут в поселке Горького и река Белая в селе Мальта Усольского района. Купание в этих местах несет угрозу здоровью людей. Об этом сообщают на сайте ведомства.

В соответствии с федеральным законом, использование водного объекта для рекреационных целей допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Оборудование, благоустройство и содержание пляжей проводится в соответствиями с требованиями СанПиН. В 2022 году Роспотребнадзор не выдавал заключения о соответствии водных объектов Иркутской области санитарным правилам.

Специалисты не рекомендуют купаться в водоемах, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения. Мониторинг качества воды в регионе продолжается.

Ранее Роспотребнадзор выявил несоответствие качества воды санитарным нормам в Иркуте в Шелеховском районе и отдельно — в районе села Баклаши. Кроме того, купаться не рекомендуют в Иркутском водохранилище у ледокола «Ангара», в реках Ия в Тулуне, Бирюсе и Тайшетке в Тайшетском районе.

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По материалам: irk

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