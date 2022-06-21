Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян

Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян

Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьянВирусолог Нетесов предупредил россиян о возможности бессимптомного течения оспы обезьян

Согласно исследованиям, оспа обезьян может протекать без симптомов. О такой возможности предупредил доктор биологических наук, российский вирусолог Сергей Нетесов, его слова приводят «Известия».

«Вирус оспы обезьян пока еще недостаточно изучен. Однако ученые во многих странах в связи с нынешней ситуацией интенсифицировали исследования, и одно из них показало, что инфекция эта может проходить бессимптомно», — объяснил он.

По словам врача, имеющие иммунитет после вакцинации люди также могут не проявлять симптомов при заболевании. Оспа не будет повышать температуру или оставлять характерных следов на коже.

Однако, добавил Нетесов, бессимптомное течение оспы обезьян до сих пор не изучено детально.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент в стране отсутствует необходимость проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян в Европе. Также он отметил, что в России есть мощная лабораторная база, позволяющая быстро идентифицировать вирусы, среди которых есть и оспа обезьян.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Греция решила поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Греция решила поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
В России начали больше собирать на хорошие дела
В России начали больше собирать на хорошие дела
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Аккаунт недели. Проект об искусстве Oh My Art
Аккаунт недели. Проект об искусстве Oh My Art
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке
Безверхова пошла вразнос, когда Грант вспомнил про Скалон
Безверхова пошла вразнос, когда Грант вспомнил про Скалон
В рамках Summer Game Fest Demo на Xbox можно опробовать 34 игры — полный список
В рамках Summer Game Fest Demo на Xbox можно опробовать 34 игры —
Крупнейший видеоресурс России получит обновление
Крупнейший видеоресурс России получит обновление
Дочка Этери Тутберидзе рассекретила папу, несмотря на ненависть мамы
Дочка Этери Тутберидзе рассекретила папу, несмотря на ненависть мамы
Яна Рудковская скупает доллары
Яна Рудковская скупает доллары
Алена Шишкова похвасталась, что купила шикарную квартиру
Алена Шишкова похвасталась, что купила шикарную квартиру
В аэропорту Иркутска при посадке у самолета Ан-24 загорелось шасси
В аэропорту Иркутска при посадке у самолета Ан-24 загорелось шасси

Топ на сегодня

Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на Украине
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
В Польше сочли вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС предрешенным
В Польше сочли вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Еще по теме

Найденная в Литве мумия позволила пересмотреть историю распространения оспы
Российский вирусолог: Сыпь не является основным симптомом коронавируса
Заболеваемость гриппом в РФ снизилась в 10 раз за 10 лет
Слово «вакцина» предложили заменить на «эквузина»