Русский народ отмечает 22 июня 2022 года День памяти и скорби, а также Кириллин день

Сегодня особый день не только для жителей России, но и всего бывшего СССР. Ведь именно в этот день рано утром 77 лет назад на территорию Советского Союза без объявления войны вторглись фашистские войска. Именно с этого дня и началась Великая Отечественная война.

Каждый год 22 июня в России принято вспоминать всех тех, кто отдал свою жизнь, ради спасения родной земли. Ведь за время военных действий на территории России погибло 27 миллионов солдат и совершенно ни в чем не повинных людей. Также в этот день православная церковь отмечает Кириллин день.

22 июня – День памяти и скорби

Великая Отечественная война длилась на протяжении 1 418 дней. Именно благодаря отваге русских воинов и силе удара, который принял на себя Советский Союз, удалось приостановить влияние фашистской армии на другие территории.





Несмотря на то, что боевые действия на территории СССР длились не до конца войны, все же советские военные продолжали сражаться с фашистами на территории других пострадавших стран. Потеря русской армии, во времена Второй мировой войны несопоставимы ни с одной из воюющих стран, а их было втянуто в войну более 60.

Именно поэтому 22 июня, в день когда фашисты напали на Советский Союз, в России, да и в остальных постсоветских странах, принято почитать память тех, кто положил свою жизнь, что бы сегодня жители России и соседних стран, могли жить в мире на родной земле. А вот 9 мая, когда фашистская Германия капитулировала, принято отмечать праздничным парадом.





Народный праздник Кириллин день

Помимо памятной даты, российский народ и православная церковь, сегодня отмечает Кириллин день. Игумен Симоновского монастыря Кирилл обладал даром совершать чудеса и исцелять больных.

Так, в 1397 году Кирилл создал храм Успения Пресвятой Богородицы, более того, во время его правления был установлен закон, который запрещал беседовать. Данный обет можно было отменить лишь во время службы. Все же главной заслугой Кирилла было совершение многих чудес.





Помимо исцеления людей от тяжелых заболеваний, Кириллу удалось спасти свой народ от голода. Как гласит легенда, Кирилл кормил всех голодающих во время голода хлебом, при том, что он у него никогда не заканчивался. Еще одни чудом, которое сотворил Кирилл, является укрощение бури, которая надвигалась на город.

После смерти Кирилла, в память о нем в монастыре осталось 16 книг, лично им написанных, а так более 2000 книг других авторов. В день его смерти, а именно 22 июня, в народе принято праздновать Кириллов день, почитая его святость.