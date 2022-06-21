Самый богатый депутат России-2020 получил 4,5 года колонии за контрабанду

Вадим Карасев

Фрунзенский суд Владивостока вынес приговор депутату Сахалинской облдумы Дмитрию Пашову, который ранее был известен как "самый богатый депутат России 2020 года". Он получил 4,5 года колонии за контрабанду краба. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры по ДВФО.

"Фрунзенский районный суд Владивостока дал депутату Сахалинской областной думы за контрабанду краба на 2,6 млрд рублей и уклонение от таможенных платежей 4,5 года колонии строгого режима и штраф 1 млн рублей", – заявили в ведомстве

Суд принял к сведению, что ранее Пашов был соучастником организованной группы контрабандистов, вывезших 3391 тонн живого краба из России в Японию, Южную Корею и Китай на сумму порядка 2,6 млрд рублей. Как утверждают в прокуратуре, при вывозе из страны краб декларировался по одной цене, однако отгружался товар по значительно более высокой.

Дмитрия Пашова задержали в начале прошлого года, и с тех пор он находился под стражей в СИЗО. Местные СМИ связывали арест "самого богатого депутата 2020-го года" с заведением уголовных дел против так называемого "крабового короля" Олега Кана, в данный момент находящегося в международном розыске. СК РФ утверждает, что Кан, ранее являвшийся крупнейшим крабодобытчиком на Дальнем Востоке, организовал убийство конкурента. Так, после того, как бизнесмен-уголовник покинул Россию, крабовым бизнесом Кана управляли Пашов и Кан-младший.

В 2020 году Пашов был признан самым богатым российским депутатом по версии Forbes. Состояние его составило 6,2 млрд рублей.

Как ранее писал Ruposters, военный суд приговорил генерал-майора ВКС РФ Андрея Кобана к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Кобан был лишен генеральского звания, а его имущество стоимостью 11 млн рублей конфисковано судебными приставами.