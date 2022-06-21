Саша Савельева посвятила мужу – имениннику публикацию кадров семейной фотосессии

Певица Саша Савельева поделилась семейными кадрами в честь 49-летия мужа Кирилла Сафонова. Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Она много лет выступала с девичьей группой, а потом решила начать сольную карьеру. Певица счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Они вместе уже 12 лет. Но у пары лишь несколько лет назад родился сын Леон. Супруги теперь с трепетом растят малыша и не перестает его баловать. Савельева обычно редко выходит в свет с мужем, а лицо наследника артисты до сих пор скрывают. Но 21 июня певица решила поделиться кадрами с фотосессии.Она поздравила своего возлюбленного с днем рождения. На кадрах артистка предстала в костюме со змеиным принтом и брюками клеш. Они трогательно обнимались.Также артистка поделилась кадром, на котором Сафонов позирует с подросшим сыном, который забрался к нему на плечи. Примечательно, что Саша поздравила мужа лаконично. Она решила не писать много слов. По всей видимости, главные слова певица сказала имениннику лично.«Моя любовь. С днем рождения!» — написала звезда. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие также восхитились трогательными семейными кадрами. «Какие вы красивые», «Ну что за котики», «Красивая и элегантная пара», «Сынок унаследовал от папы лучшее, не сомневаюсь», «Очень хорошенькие», «Вы очень-очень красивая пара, море счастья вам!», «Стиляги», — прокомментировали пост подписчики.