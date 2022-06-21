Сбер предлагает студентам образовательный кредит под 3% годовых

Последний день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был посвящен молодежи и проблемам образования. Сбер предлагает образовательный кредит с господдержкой: 3% годовых и возможность не погашать основной долг во время учёбы. Среди преимуществ: субсидируемая государством ставка в 3% годовых и перенос большей части платежей на период после окончания вуза, когда заёмщик находит работу и начинает получать стабильный доход.

Льготный период распространяется на весь срок обучения и 9 месяцев после него. Срок кредитования — 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно. В это время студент погашает только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года обучения.

Студент может оформить кредит сам: достаточно прийти в офис Сбера с паспортом и договором об оказании платных образовательных услуг. Заём можно взять на оплату любого периода учёбы (семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) в любом вузе страны, имеющем лицензию и аккредитацию. Кредит можно оформить с 14 лет, для несовершеннолетних студентов нужно письменное согласие родителя. Если обстоятельства изменятся — например, студент решит поменять специальность, университет либо возьмёт академический отпуск, субсидия и льготы сохранятся.

Образовательный кредит в Сбере доступен для обучения в более чем 630 вузах страны, и их число постоянно растет. Самые популярные специальности для обучения в кредит — юриспруденция, экономика, менеджмент, медицина, лингвистика. А в топ-5 наиболее популярных вузов входят Высшая школа экономики, РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ им. Ломоносова, Российский университет дружбы народов и Санкт-Петербургский государственный университет. На данный момент Сбер выдал уже 53 тысячи образовательных кредитов с господдержкой на общую сумму 12,3 миллиарда рублей.

ПАО Сбербанк

Подробно

* Условия кредита

Валюта кредита Рубли. Cумма кредита Равна стоимости обучения. Срок кредита Общий срок кредита состоит из двух периодов: ​​​​​​​1. Льготный период — время обучения и 9 месяцев после окончания вуза. 2. Период погашения — следующие 15 лет. При желании вы можете погасить кредит досрочно. Льготный период по погашению кредита и части процентов. Во время обучения ежемесячные взносы идут на погашение процентов по кредиту: Первый год платите 40% от начисленных процентов; Второй год — 60%; С третьего года — 100%. Через 9 месяцев после окончания учёбы ежемесячные платежи увеличатся: начнётся погашение основного долга до конца действия кредита. Комиссия за выдачу кредита Нет. Обеспечение по кредиту Не нужен. Страхование Нет. Получение и обслуживание кредита. Место предоставления кредита. Кредит может быть предоставлен по месту постоянной/временной регистрации заемщика. Срок рассмотрения кредитной заявки. 3 рабочих дня после того, как передадите полный пакет документов в банк. Способ предоставления кредита. Банк зачисляет сумму на ваш счёт, а затем сразу перечисляет её на счёт вуза. В период обучения кредит перечисляется частями на оплату каждого семестра или года отдельно. ​​​​​​​Если кредит выдан на оплату одного семестра, сумма перечисляется один раз. Снять и потратить деньги, перечисленные в счёт кредита, не получится. Порядок погашения кредита. Платить за кредит нужно раз в месяц по графику. День платежа — будущая дата окончания вуза, которая указана в договоре с вузом. К моменту списания важно иметь на карте нужную сумму. Условия досрочного погашения Чтобы досрочно погасить кредит, предоставьте банку заявление с суммой и счётом, с которого будут списаны деньги. Ты можешь погасить весь кредит или его часть, сумма взносов не ограничена. Комиссий за досрочное погашение нет. Неустойка за несвоевременное погашение кредита. Если внести ежемесячный платёж с опозданием, банк начислит штраф — 20% годовых от суммы просроченного платежа. Требования к заемщикам Возраст Заёмщику должно быть не меньше 14 лет. Если вам 14–18 лет, для оформления понадобится письменное согласие родителей или законных представителей. Несовершеннолетним под опекой кредит не выдаётся согласно закону «Об опеке и попечительстве». Гражданство Российская Федерация. Статус Студент российского вуза

