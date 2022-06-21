Сбербанк выходит на рынок BNPL с сервисом «Плати частями»

Сбербанк запустил новый BNPL*-сервис «Плати частями», который позволяет оплачивать товары в интернет-магазинах в рассрочку без процентов и дополнительных расходов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас к сервису подключен ряд компаний, количество которых планируется расширять, также в ближайшее время произойдёт интеграция с сервисами экосистемы Сбера. Полный список партнёров доступен на сайте сервиса www.platichastyami.ru.

При покупке через сервис платёж делится на четыре равные части, первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи — через каждые 2 недели. Сервис «Плати частями» имеет ряд преимуществ в сравнении с классической рассрочкой и кредитом. Вот основные из них:

— высокий уровень одобрения.

— быстрый процесс покупки, как при обычной оплате картой;

— при оформлении не требуется заполнение анкет и документов, достаточно номера телефона и данных карты;

— договор не кредитный и подписывается в одно касание, не включает в себя дополнительные продукты и расходы для клиента.

Условия сервиса:

— сумма покупки от 1000 до 30 000 рублей;

— доступен для клиентов любого банка, достаточно иметь дебетовую или кредитную карту;

Оплата покупок частями выгодна не только для покупателей, но и для самих интернет-магазинов. Она позволяет увеличить средний чек, повысить продажи и число новых лояльных клиентов.

С «Плати частями» уже сотрудничают несколько компаний. Полный список партнёров доступен на сайте сервиса www.platichastyami.ru.

Для того чтобы совершить покупку через сервис в интернет-магазине, необходимо выполнить следующие действия:

1. Положить товар в корзину.

2. В способе оплаты выбрать «Плати частями».

3. Ознакомиться с графиком платежей и условиями, заполнить номер телефона и ввести платежные данные.

4. Первые 25% от суммы спишутся сразу, остальные три платежа будут списываться автоматически каждые две недели.

Для запуска сервиса Сбербанк создал компанию «Центр новых финансовых сервисов», которая является BNPL-провайдером. Это необходимое решение, которое позволило оказывать клиентам услуги без кредитного договора и в соответствии с законодательством РФ. Компания является стопроцентным дочерним предприятием Сбербанка, что гарантирует высокий уровень обслуживания и надежность взаиморасчетов с клиентами и партнерами сервиса.

ПАО Сбербанк

ООО «Центр новых финансовых сервисов»

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