Сергей Соседов о возвращении Пугачевой

В марте этого года Максим Галкин и Алла Пугачева, забрав детей, улетели в Израиль. Поначалу семья делала вид, что находится в отпуске и попутно на лечении. Но через несколько недель стало понятно, что звездная чета немного лукавит. Тогда у поклонников и начали возникать вопросы к паре.

Поначалу и Алла Борисовна, и Максим отмалчивались, но позже Примадонна дала ясный и четкий ответ: она с детьми вернется в Россию к 1 сентября, так как у детей начинается учеба. Сейчас близнецы Лиза и Гарри находятся на дистанционном обучении, но долго это продолжаться не может.

Вот только Максим на данное высказывание жены никак не отреагировал: он просто молча улыбался. Позже стало известно, что как раз на начало сентября у юмориста запланированы концерты за границей. Так что чисто физически Галкин не сможет сопровождать свое семейство.

Впрочем, Алла Борисовна и не высказывала свою политическую позицию, резко против спецоперации на территории Украины высказался только ее супруг. Но, по всей вероятности, она его полностью поддержала. Иначе она бы никогда не отправилась вслед за мужем, а осталась бы спокойно жить в шикарном замке, в привычных для себя условиях.





Такого мнения придерживается критик Сергей Соседов. Он убежден, что с отъездом Аллы Борисовны абсолютно ничего не изменилось. Она давно на пенсии, патриотические песни (как и любые другие) не поет, не выступает. Ее творческая карьера давно закончена. Конечно, она могла остаться бы здесь, но «что бы изменилось, если бы она была тут, а не в Израиле?!», вопрошает Соседов.

Музыкальный критик считает, что отъезд Пугачевой ничего не изменил и ни на что не повлиял. Соседов уверен, что она точно вернется назад. Скорее всего осенью, как и обещала поклонникам. А вот насчет Максима – вопрос остается открытым. Юморист, вероятнее всего, с семьей не приедет.

«Пугачева вернется, я в этом абсолютно убежден. – говорит Сергей. - Не знаю, приедет ли Галкин, но она точно не останется в Израиле».





Напомним, что ходят слухи, будто у семьи отберут замок и все имущество. Многие считают, что это неправильно, ведь люди на дом заработали, купили его, платят налоги, а потому, при любых обстоятельствах, должны остаться с недвижимостью. А вот работать в России, как считает, например, Яна Поплавская, они больше не имеют права.

К слову, недавно Максиму Галкину исполнилось 46 лет. По данному случаю он выставил в сеть теплое семейное фото. Галкин обнимает детей, а впереди сидит Алла. На столе красуется праздничный тортик.