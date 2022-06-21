Сергей Соседов о возвращении Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Соседов о возвращении Пугачевой

Сергей Соседов о возвращении Пугачевой

В марте этого года Максим Галкин и Алла Пугачева, забрав детей, улетели в Израиль. Поначалу семья делала вид, что находится в отпуске и попутно на лечении. Но через несколько недель стало понятно, что звездная чета немного лукавит. Тогда у поклонников и начали возникать вопросы к паре.

Поначалу и Алла Борисовна, и Максим отмалчивались, но позже Примадонна дала ясный и четкий ответ: она с детьми вернется в Россию к 1 сентября, так как у детей начинается учеба. Сейчас близнецы Лиза и Гарри находятся на дистанционном обучении, но долго это продолжаться не может.

Вот только Максим на данное высказывание жены никак не отреагировал: он просто молча улыбался. Позже стало известно, что как раз на начало сентября у юмориста запланированы концерты за границей. Так что чисто физически Галкин не сможет сопровождать свое семейство.

Впрочем, Алла Борисовна и не высказывала свою политическую позицию, резко против спецоперации на территории Украины высказался только ее супруг. Но, по всей вероятности, она его полностью поддержала. Иначе она бы никогда не отправилась вслед за мужем, а осталась бы спокойно жить в шикарном замке, в привычных для себя условиях.



Такого мнения придерживается критик Сергей Соседов. Он убежден, что с отъездом Аллы Борисовны абсолютно ничего не изменилось. Она давно на пенсии, патриотические песни (как и любые другие) не поет, не выступает. Ее творческая карьера давно закончена. Конечно, она могла остаться бы здесь, но «что бы изменилось, если бы она была тут, а не в Израиле?!», вопрошает Соседов.

Музыкальный критик считает, что отъезд Пугачевой ничего не изменил и ни на что не повлиял. Соседов уверен, что она точно вернется назад. Скорее всего осенью, как и обещала поклонникам. А вот насчет Максима – вопрос остается открытым. Юморист, вероятнее всего, с семьей не приедет.

«Пугачева вернется, я в этом абсолютно убежден. – говорит Сергей. - Не знаю, приедет ли Галкин, но она точно не останется в Израиле».


Напомним, что ходят слухи, будто у семьи отберут замок и все имущество. Многие считают, что это неправильно, ведь люди на дом заработали, купили его, платят налоги, а потому, при любых обстоятельствах, должны остаться с недвижимостью. А вот работать в России, как считает, например, Яна Поплавская, они больше не имеют права.

К слову, недавно Максиму Галкину исполнилось 46 лет. По данному случаю он выставил в сеть теплое семейное фото. Галкин обнимает детей, а впереди сидит Алла. На столе красуется праздничный тортик.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Аналитик предрек миру «безумно тяжелое» лето из-за санкций ЕС
Аналитик предрек миру «безумно тяжелое» лето из-за санкций ЕС
Последние новости Донбасса: освобождены новые населенные пункты вблизи Северодонецка
Последние новости Донбасса: освобождены новые населенные пункты
Мама Тимати поделилась, как воспитывает его детей
Мама Тимати поделилась, как воспитывает его детей
Лера Кудрявцева показала выступление дочки в костюме клубнички в детском саду
Лера Кудрявцева показала выступление дочки в костюме клубнички в
Леонид Агутин рассказал об эмиграции Леонида Ярмольника
Леонид Агутин рассказал об эмиграции Леонида Ярмольника
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ожидать от летнего солнцестояния
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ожидать от летнего
Никас Сафронов высказался о Татьяне Васильевой
Никас Сафронов высказался о Татьяне Васильевой
Сергей Соседов о возвращении Пугачевой
Сергей Соседов о возвращении Пугачевой
Дочь Дженнифер Лопес не определилась со своим полом: фото 2022
Дочь Дженнифер Лопес не определилась со своим полом: фото 2022
Евровидение не будут проводить в Украине
Евровидение не будут проводить в Украине
Fall Guys уже завтра выйдет на Xbox и будет бесплатной — представлен новый трейлер
Fall Guys уже завтра выйдет на Xbox и будет бесплатной — представлен
Обряды и гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года: как изменить свою жизнь к лучшему
Обряды и гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года: как

Топ на сегодня

В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
Рыдающая от безденежья Айза покупает дом
Рыдающая от безденежья Айза покупает дом
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой

Еще по теме

Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались 18 11 2017, спустя 6 лет после свадьбы, фото, видео
Алла Пугачева в новогоднюю ночь примерит костюм Деда Мороза
Максим Галкин показал свое загорелое семейство за праздничным столом в Израиле
Алла Пугачева и Максим Галкин показали своих детей - сходство шокирует