Сестры Колисниченко вернулись на Дом-2 защищать Белую

Вадим Карасев

Как оказалось, Тигран Салибеков решил выставить Юлию Белую из комнаты. При этом на Дом-2 почти сразу же появилась бывшая супруга Тиграна — Юлия Салибекова и её сестра Катя. В тот момент фанаты телестройки предположили, что сестры Колисниченко пришли на проект, чтобы защитить Юлию Белую от произвола Тиграна. Однако спустя время стали известны определённые нюансы этого скандала.Выяснилось, что Юлия Салибекова на самом деле поладила с Юлией Белой. Однако как только Тигран с Белой поссорились, многодетная мать сразу же объявилась на телестройке. При этом она решила захватить с собой младшего сына — Баграта, который является любимцем Тиграна. Интересно, это всего лишь совпадение или всё же договоренность? Приедет ли она на Дом-2 на период летних каникул, дабы наконец-то наладить отношения с супругом? Как бы там ни было, из проекта скоро сделают ясли.Кроме того, Катя убедила сестру покрасить волосы в некрасивый рыжий цвет. В итоге она сама решила опять стать брюнеткой, но Юлия за ней не успела. Вероятно, Тигран был прав, когда говорил, что Салибекова подражает Кате и теперь сильно жалеет, что приняла решение развестись.