СМИ: США противостоят России на Украине под видом помощи Киеву
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СМИ: США противостоят России на Украине под видом помощи Киеву

СМИ: США противостоят России на Украине под видом помощи Киеву

Несмотря на заявления руководства США об отсутствии намерений напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, действия Вашингтона свидетельствуют об обратном. Такое мнение выразил сотрудник аналитического центра Defense Priorities Кристиан Бонни в статье для американской газеты The New York Times.

Автор привет ряд цитат американского президента Джо Байдена о стремлении Вашингтона не допустить прямого столкновения между силами НАТО и российской армией на Украине. Он также перечислил ряд вооруженных конфликтов, в которых США принимали участие, несмотря на стремление властей избежать вовлечение в боевые действия. В их числе Бонни упоминает Войну во Вьетнаме, антитеррористические операции Пентагона в Пакистане, Сомали и Нигере, а также помощь армии Саудовской Аравии в ходе гражданской войны в Йемене.

По словам эксперта, предоставление Вашингтоном разведывательных данных Украине для последующего нанесения ударов по ВС РФ, а также помощь украинской армии вооружениями стоимостью сотни миллионов долларов США, свидетельствует об участии американской стороны в конфликте. Как считает аналитик, аналогичные шаги российского руководства были бы весьма однозначно восприняты за океаном.

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По материалам: pnp.ru

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