Собчак заявила о нежелании уезжать из России
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Собчак заявила о нежелании уезжать из России

Собчак заявила о нежелании уезжать из РоссииКсения Собчак заявила, что не хочет уезжать из России из-за патриотических чувств

Журналистка и блогерша Ксения Собчак рассказала о том, планирует ли она уезжать из России. Ведущая заявила, что не намерена эмигрировать ни в какую другую страну. Об этом Собчак рассказала в беседе с певицей Манижей, которая опубликована на YouTube-канале журналистки.

Говоря об отъезде некоторых звезд шоу-бизнеса после начала спецоперации, Собчак рассказала, что переехать в другую страну для нее «немыслимо». «Я патриот, я не могу уехать из России», — заявила она о нежелании эмигрировать.

В то же время блогерша призналась, что переживает из-за политической обстановки, однако это никак не влияет на ее решение о том, чтобы жить в России. «Это моя страна, я ее люблю, я хочу, чтобы просто все было иначе», — заключила Собчак.

В начале марта 2022 года ряд Telegram-каналов сообщили, что Собчак якобы эмигрирует из России. Однако телеведущая опровергла эту информацию. Она пояснила, что ее отъезд из России связан с давно запланированным путешествием на время отпуска.

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По материалам: lenta.ru

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