Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить продажу соцсети Илону Маску
Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам утвердить покупку соцсети Илоном Маском за $44 млрд. Об этом свидетельствует поданный в SEC документ.
«Совет директоров Twitter, приняв во внимание факторы, более подробно описанные в прилагаемом промежуточном заявлении, единогласно установил, что соглашение о приобретении является целесообразным [...] и отвечает интересам компании и ее акционеров», — говорится в документе.
Акции TWTR после открытия торгов выросли почти на 2%. Текущая рыночная капитализация компании составляет $29,44 млрд.
Данные: Yahoo Finance.
Ниже представлен список крупнейших акционеров Twitter:
Данные: TWTR SEC Filings.
Если бы сделка была закрыта сейчас, каждый из них получил бы более $15 прибыли на акцию. Доход бывшего CEO Twitter Джека Дорси составил бы почти $978 млн.
Напомним, в конце апреля Илон Маск договорился о покупке Twitter. Предложение о поглощении руководству компании миллиардер сделал в середине месяца.
Свое намерение предприниматель объяснил желанием создать «инклюзивную арену для свободы слова», а не желанием заработать денег.
Изначально совет директоров Twitter негативно воспринял предложение Маска, но затем пересмотрел свою позицию.
В мае миллиардер приостановил процесс покупки из-за сообщений о завышении показателей аудитории соцсети. В ходе выступления он сказал, что количество ежедневных активных пользователей Twitter должно достичь 1 млн в день. В первом квартале их число составляло 229 млн.
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