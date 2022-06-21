Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить продажу соцсети Илону Маску

Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам утвердить покупку соцсети Илоном Маском за $44 млрд. Об этом свидетельствует поданный в SEC документ.

«Совет директоров Twitter, приняв во внимание факторы, более подробно описанные в прилагаемом промежуточном заявлении, единогласно установил, что соглашение о приобретении является целесообразным [...] и отвечает интересам компании и ее акционеров», — говорится в документе.

Акции TWTR после открытия торгов выросли почти на 2%. Текущая рыночная капитализация компании составляет $29,44 млрд.

Данные: Yahoo Finance.

Ниже представлен список крупнейших акционеров Twitter:

Данные: TWTR SEC Filings.

Если бы сделка была закрыта сейчас, каждый из них получил бы более $15 прибыли на акцию. Доход бывшего CEO Twitter Джека Дорси составил бы почти $978 млн.

Напомним, в конце апреля Илон Маск договорился о покупке Twitter. Предложение о поглощении руководству компании миллиардер сделал в середине месяца.

Свое намерение предприниматель объяснил желанием создать «инклюзивную арену для свободы слова», а не желанием заработать денег.

Изначально совет директоров Twitter негативно воспринял предложение Маска, но затем пересмотрел свою позицию.



В мае миллиардер приостановил процесс покупки из-за сообщений о завышении показателей аудитории соцсети. В ходе выступления он сказал, что количество ежедневных активных пользователей Twitter должно достичь 1 млн в день. В первом квартале их число составляло 229 млн.



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