Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить продажу соцсети Илону Маску
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить продажу соцсети Илону Маску

Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить продажу соцсети Илону Маску

Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить продажу соцсети Илону Маску


Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам утвердить покупку соцсети Илоном Маском за $44 млрд. Об этом свидетельствует поданный в SEC документ.


«Совет директоров Twitter, приняв во внимание факторы, более подробно описанные в прилагаемом промежуточном заявлении, единогласно установил, что соглашение о приобретении является целесообразным [...] и отвечает интересам компании и ее акционеров», — говорится в документе.


Акции TWTR после открытия торгов выросли почти на 2%. Текущая рыночная капитализация компании составляет $29,44 млрд.


Данные: Yahoo Finance.

Ниже представлен список крупнейших акционеров Twitter:


Данные: TWTR SEC Filings.

Если бы сделка была закрыта сейчас, каждый из них получил бы более $15 прибыли на акцию. Доход бывшего CEO Twitter Джека Дорси составил бы почти $978 млн.


Напомним, в конце апреля Илон Маск договорился о покупке Twitter. Предложение о поглощении руководству компании миллиардер сделал в середине месяца. 


Свое намерение предприниматель объяснил желанием создать «инклюзивную арену для свободы слова», а не желанием заработать денег.


Изначально совет директоров Twitter негативно воспринял предложение Маска, но затем пересмотрел свою позицию.

В мае миллиардер приостановил процесс покупки из-за сообщений о завышении показателей аудитории соцсети. В ходе выступления он сказал, что количество ежедневных активных пользователей Twitter должно достичь 1 млн в день. В первом квартале их число составляло 229 млн.



Twitter by ForkLog on Scribd

# Экономика twitter, илон маск, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Ксавье сын Илона Маска намерен стать дочкой: фото
Ксавье сын Илона Маска намерен стать дочкой: фото
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
В Госдуме предложили развивать навыки предпринимательства у молодежи
В Госдуме предложили развивать навыки предпринимательства у молодежи
Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить продажу соцсети Илону Маску
Совет директоров Twitter рекомендовал утвердить продажу соцсети Илону
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.06.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.06.2022 (15 фото)
Инженер собрал самую большую Xbox Series X в мире и попал в рекорды Гиннесса
Инженер собрал самую большую Xbox Series X в мире и попал в рекорды
Саша Савельева посвятила мужу – имениннику публикацию кадров семейной фотосессии
Саша Савельева посвятила мужу – имениннику публикацию кадров семейной
Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Париже
Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Париже
Настасья Самбурская заявила, что не готова понижать свой прожиточный минимум
Настасья Самбурская заявила, что не готова понижать свой прожиточный
Дочь Ренаты Литвиновой показала бойфренда - именинника
Дочь Ренаты Литвиновой показала бойфренда - именинника
Валерий Меладзе после громких заявлений завязать, продолжает выступать
Валерий Меладзе после громких заявлений завязать, продолжает выступать
Участник шоу «Голос» умер в 31 год
Участник шоу «Голос» умер в 31 год

Топ на сегодня

«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она бездомная, бомжихой стала»
Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине
Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России

Еще по теме

Илон Маск войдёт в совет директоров Twitter
Совет директоров "Роснефти" увеличил дивиденды за 2015 год на 43%
Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал увеличить дивиденды за I полугодие
Илон Маск предложил полностью выкупить Twitter за 43 млрд долларов и сделать компанию частной