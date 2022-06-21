Спилась в 38, когда муж ушел к продавщице. Последняя капля звезды «Сорок первого» Изольды Извицкой

Папа-химик и мама-учительница назвали дочку кельтским именем, означающим «та, на которую любуются». Изольдой Извицкой и правда восхищались, но недолго: в 60-е ей уже не предлагали главных ролей, ну а семейная драма окончательно выбила актрису из колеи.

Изольда Извицкая с детства ходила в драмкружок при Дворце пионеров, где работала ее мама. Педагоги отмечали, что девушка прекрасно играет на сцене, но скромная Изольда не верила в возможность стать настоящей артисткой. И все же решилась, ведь сразу после выпускного в Дзержинске весь класс провожал Извицкую на поезд в Москву.

С первой попытки абитуриентка поступила во ВГИК на курс Бориса Бибикова, где ее одногруппниками стали Надежда Румянцева, Майя Булгакова, Геннадий Юхтин и многие другие будущие звезды. У Извицкой были огромные перспективы, в карьере ей поначалу улыбалась удача. Почему же после замужества все изменилось? 21 июня исполняется 90 лет со дня рождения артистки, и мы рассказываем, как она потеряла работу, любовь и жажду жизни.

Первые фильмы и любовные истории

В начале 50-х счастливая студентка приехала в Дзержинск на каникулы, где познакомилась с Вячеславом Коротковым, учившимся в Ленинградском институте киноинженеров. Они обожали искусство и друг друга, казалось, эта первая любовь выльется в брак. Тем более что все развивалось крайне романтично и целомудренно: однажды Вячеслав фотографировал Изольду у реки, восхищаясь, как она красива в легком летнем платье, пока друзья поодаль одобрительно перешептывались о гармоничной паре.

На прощание Извицкая подарила подруге Нине Зиминой один из снимков, где написала, что раньше делилась секретами лишь с приятельницей, ну а теперь у нее есть Слава. Вот только студентка сама не подозревала, как кинематограф изменит ее планы на жизнь.

О Вячеславе было благополучно забыто, когда третьекурсница дебютировала в фильме «Богатырь» идет в Марто». На съемках актриса влюбилась в Раднэра Муратова, и какое-то время коллеги даже жили вместе. Мама Раднэра впоследствии подтверждала, что Муратов намеревался жениться на избраннице. Однако не он в итоге стал единственным мужем Изольды.

Звездная роль

Вскоре актриса перевоплотилась в Кэтрин в картине «Тревожная молодость», но ключевую роль в ее личной жизни сыграл фильм «Первый эшелон»: именно здесь Изольда встретила Эдуарда Бредуна. Знакомым артистки Эдуард казался грубым и завистливым, поэтому многие удивлялись, почему яркая и солнечная Извицкая выбрала его в мужья.

«Бредун был человеком, падким на внешние проявления успеха. Наверное, он мечтал, чтобы у него жена была из какого-то знаменитого рода, из каких-нибудь породистых семейств… В кино он играл своих «в доску» парней, этаких рубаха-парней. И хотя Бредун не был лишен какого ни было бы таланта, он у него был какой-то ядовитый, характеризующий ущербных, злобных людей. Недаром Бредун сыграл в фильме «Первый эшелон» персонажа, который овладевает героиней Изольды», — рассуждала Татьяна Конюхова.

Нина Дорошина отмечала, что Извицкая и Бредун были чрезвычайно разными людьми, однако Изольда искренне любила своего мрачного супруга. Ну а он со скрипом наблюдал за успехами жены: в 1956-м артистка сыграла Марютку в революционной драме Григория Чухрая «Сорок первый». Эта роль стала венцом карьеры Изольды Извицкой, в то время как Эдуард довольствовался лишь небольшим эпизодом в фильме. И то персонажа казака выделили Эдуарду Бредуну лишь потому, что присутствие мужа, по мнению режиссера, успокаивало нервничавшую молодую звезду.

Через год картину повезли на Каннский фестиваль, где ее с восторгом встретили зрители. А вот Изольде Извицкой, и без того постоянно занимавшейся самокопанием, досталось от французской прессы, почему-то написавшей, что у актрисы ноги кавалериста. Замечание было далеким от истины, ведь стройная советская артистка могла легко дать фору любой голливудской диве. Позднее европейцы исправились: в Париже даже открылось кафе с названием «Изольда».

На Родине актрису встретили тепло, к тому же у нее появились влиятельные поклонники, например, зять Хрущева Алексей Аджубей и Марк Бернес. Впрочем, артистка и не думала изменять любимому мужу. Знаки внимания можно было отклонить, а вот от членства в Ассоциации по культурным связям со странами Латинской Америки звезда не отказалась: это позволяло беспрепятственно путешествовать по миру.

Спад карьеры

После громкого успеха актрисе оказалось трудно найти роль, способную затмить образ Марютки. Изольда сыграла в лирической комедии «К Черному морю», в фильмах «Неповторимая весна» и «Поэт». В 60-е режиссеры и вовсе перестали предлагать Извицкой ключевых персонажей.

«То, что Извицкую после «Сорок первого» стали приглашать на вторые, а то и на третьестепенные роли, связано с серьезными недостатками нашей социальной системы в кино. Многие крупные, да и молодые режиссеры не хотели работать с известными артистами, стремясь из эгоистических побуждений открыть свою собственную кинозвезду. Они не заметили тех значительных возможностей, которые раскрыла в Извицкой роль Марютки», — сетовал впоследствии Григорий Чухрай.

Супруг, который менялся в лице, когда на киностудиях его называли не иначе как мужем Извицкой, не мог помочь избраннице пережить творческий кризис. Более того — вместо утешения, Изольде предлагалось лишь глушить печать водкой…

Брошенная и забытая

Знакомые утверждали, что впервые Изольда попробовала алкоголь на собственной свадьбе, а в дальнейшем муж постоянно просил ее выпить с ним за компанию. Актеры сетовали, что на фестивале в Горьком из номера супругов доносились стоны Извицкой: мол, у нее нет больше сил употреблять «эту гадость». Ответом благоверного был совет опохмелиться, чтобы полегчало…

«Именно Бредун, может быть, сам того не желая, приучил молодую жену к спиртному. Но это не помешало ему впоследствии оскорблять ее, обвиняя в пьянстве. Влияние алкоголя на ее хрупкий организм было разрушительным: уже скоро у нее становится невнятной речь, она неожиданно для окружающих начала терять координацию движений, уходить в небытие…» — рассуждал киновед Арон Бернштейн.

Фильм «Вызываем огонь на себя» заставил Извицкую выйти на правильный путь: почти полтора года она не перебарщивала со спиртным, чтобы быть в форме. Но стоило только съемкам завершиться, как Изольда вновь пустилась во все тяжкие. Ее часто видели в ларьке около дома, о чем доложили и руководству «Мосфильма». С актрисой провели воспитательную беседу, предложив ей срочно обратиться к наркологу, но та резко отказалась.

В последний раз артистка появилась на экране в 1969-м, в картине «Каждый вечер в одиннадцать». Быть может, закат карьеры артистка бы еще выдержала, но на него наложился крах личной жизни: в начале 1971-го Эдуард Бредун ушел от жены к ее приятельнице-продавщице.

Исчезнувшая

Последние воспоминания коллег о звезде «Сорок первого» ужасают: некогда красивая актриса превратилась в худую одутловатую женщину с потерянным взглядом. Артистка Татьяна Гаврилова случайно столкнулась с Изольдой Извицкой на улице, и та пригласила ее в гости. Татьяна обратила внимание, что в шкафу Изольды почти не было одежды, пуст оказался и ее холодильник.

«Видимо, все эти последние дни ее мучил голод, но на водку Изольда деньги где-то доставала. После первой рюмки она потеряла равновесие и схватилась за край кухонного стола. Испугавшись, я обхватила ее руками и поволокла к тахте. Когда она пришла в себя, я попрощалась и ушла», — делилась Гаврилова.

Проблеск надежды засиял, когда Извицкой предложили роль в спектакле «Слава» в Театре-студии киноактера. Целыми днями актриса сидела дома и учила текст своего персонажа. Коллеги забили тревогу, когда в конце февраля 1971-го артистка не пришла на репетицию. На телефон звезда не отвечала, так что Эдуарда Бредуна попросили заглянуть к бывшей возлюбленной, чтобы проверить, как она.

Бредун не смог открыть входную дверь, так как она оказалась закрыта изнутри. В начале марта пришлось вызвать милицию и слесаря, перед которыми предстала следующая картина: лежавшая на полу женщина в потрепанном французском халатике. Эдуард возмущенно крикнул, что Извицкая успела «набраться», но актриса не отреагировала на реплику: она была мертва, причем, как минимум неделю…

«Если вам кто-то скажет, что в ее смерти повинен Эдик, не верьте. Он, конечно, сам не отказывался от выпивки, но, когда Изольда стала пить, пытался ее лечить, устраивая в больницы. Но, видно, не получилось… Он с ней устал. И потом, наш киношный мир такой христопродажный, многие ей завидовали, и ее депрессию воспринимали чуть ли не с восторгом. А Изольда очень любила своего мужа», — оправдывала Бредуна Майя Менглет.

Так стало ли расставание с мужем последней каплей, утопившей 38-летнюю Изольду Извицкую в пучине отчаяния и алкоголизма? Мы никогда этого не узнаем, но смерть актрисы, несомненно, оказалась ударом для Бредуна. Так, на похоронах жены изрядно набравшийся Эдуард едва не рыдал, а когда мерзлые комья земли полетели на крышку гроба, закричал: «Бросайте камни аккуратно, аккуратно, ведь ей же больно...»