США заявили о сотрудничестве России и Китая по Украине
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США заявили о сотрудничестве России и Китая по Украине

США заявили о сотрудничестве России и Китая по УкраинеСША считают увеличение закупок Китаем нефти из РФ сотрудничеством России и КНР по Украине

США считают увеличение Китаем закупок российской нефти как пример сотрудничества Пекина и Москвы по ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в зоде регулярного брифинга. Об этом пишет ТАСС

«Я думаю, это лишь одна из составляющих готовности Китая двигаться вместе с Россией. И мы воспринимаем это как еще один пример растущего сотрудничества между Китаем и Россией относительно Украины», — ответил он на вопрос журналиста о рекордном импорте Китаем российской нефти.

Кирби напомнил, что Вашингтон ранее неоднократно призывал Китай «быть ответственным игроком» и выступить с осуждением российской специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что в мае Китай нарастил импорт российской сырой нефти на рекордные 55 процентов год к году, достигнув почти 8,42 миллиона тонн. Это на четверть выше апрельских показателей. Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров, сместив Саудовскую Аравию.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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