Стало известно, как попасть на Алые Паруса в Питере 2022 года и даты проведения
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Стало известно, как попасть на Алые Паруса в Питере 2022 года и даты проведения

Стало известно, как попасть на Алые Паруса в Питере 2022 года и даты проведения

Алые паруса — это праздник каждого выпускника в Санкт-Петербурге. Проводится он в  конце июня на Васильевском острове, а также на Дворцовой площади. Разнообразные экскурсии по Петербургу специально назначаются на время прохождения этого летнего праздника.

Алые паруса вошли в список событий мирового туризма, потому посетить мероприятие интересно всем. Его рекомендуют почти во всех странах Европы. Неудивительно, что отзывы в иностранной прессе не стихают. Под впечатлением находится весь мир, ведь аналога у Алых Парусов нет.

Алые Паруса в Питере в 2022 году: дата проведения

Уже известно, что празднование пройдет с 24 на 25 июня 2022 года. Точное назначение даты зависит сразу  от нескольких факторов. Дни окончания  выпускных экзаменов в школах напрямую диктуют даты проведения праздника. Предаваться веселью необходимо со спокойной душой, а не вспоминать о подготовке к итоговым тестам.


Неспроста Белые ночи считаются чудом Санкт-Петербурга. Организаторы выбирают наиболее длинную ночь в один из выходных дней. Это еще больше восхищает туристов и гостей города.

Праздник включает в себя театрализованные действа с музыкальным оформлением и фейерверками. Тема представления всегда разная, потому туристы могут приезжать каждый год и видеть новое произведение.

Как попасть на мероприятие

Шоу Алые Паруса вместе с выпускниками присутствуют их родные и учителя – это основные участники мероприятия. Для них каждый год создаются пригласительные билеты на праздник.


Лицезреть все действо лично смогут не только питерские выпускники, но и школьники из других регионов Российской Федерации. Вход полностью бесплатный, но осуществляется по пригласительным.

Можно попытаться купить билеты, чтобы попасть на праздник вместе с выпускниками, в соцсети ВКонтакте и на Авито. Кроме того, организаторы праздника проводят розыгрыши в социальных сетях. Однако следует учесть, что количество пригласительных ограничено.

Остальные желающие должны заранее устроиться на другом берегу реки близ Васильевского острова. Оттуда открывается прекрасный вид и гости оказываются в самой настоящей сказке.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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