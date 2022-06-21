Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперации

Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперации

Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперацииNYT: священники в Венгрии надеялись на захват Закарпатской области в начале спецоперации

Венгерские священники «выражали надежду» на захват Будапештом Закарпатья после начала российской спецоперации на Украине. Об этом стало известно обозревателю газеты The New York Times Эрике Соломон от местных жителей

«Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия», — рассказала Соломон. При этом документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют, добавила она.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пропавшего в Слюдянском районе Николая Мартынова нашли живым
Пропавшего в Слюдянском районе Николая Мартынова нашли живым
Камни-обереги от проблем и неудач
Камни-обереги от проблем и неудач
Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперации
Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала
Чулпан Хаматова теперь зарабатывает копейки
Чулпан Хаматова теперь зарабатывает копейки
Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»
Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»
Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
«Дарить свет и любовь людям»: Евгения Короткевич презентует песню «Билет»
«Дарить свет и любовь людям»: Евгения Короткевич презентует песню
Минфин предложил создать резерв золота и алмазов для нужд мобилизации
Минфин предложил создать резерв золота и алмазов для нужд мобилизации
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине
Старинные дома Америки, поражающие своей красотой (15 фото)
Старинные дома Америки, поражающие своей красотой (15 фото)
Стало известно о намерении стран ЕС предоставить Украине статус кандидата в союз
Стало известно о намерении стран ЕС предоставить Украине статус
Сбербанк выходит на рынок BNPL с сервисом «Плати частями»
Сбербанк выходит на рынок BNPL с сервисом «Плати частями»

Топ на сегодня

Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Муж Ульяны Кутузовой покинул телестройку
Муж Ульяны Кутузовой покинул телестройку
Наташа Королева поделилась фото топлес
Наташа Королева поделилась фото топлес
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой

Еще по теме

Климкин: Венгры уезжают из Закарпатья
После визита СБУ с закарпатской школы для нацменьшинств пропал флаг Венгрии (ФОТО)
Венгрия намерена провести акцию «Самоопределение для Закарпатья»
На Западной Украине готовится силовой захват храма УПЦ МП