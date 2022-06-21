Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперации

Вадим Карасев

NYT: священники в Венгрии надеялись на захват Закарпатской области в начале спецоперации

Венгерские священники «выражали надежду» на захват Будапештом Закарпатья после начала российской спецоперации на Украине. Об этом стало известно обозревателю газеты The New York Times Эрике Соломон от местных жителей

«Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия», — рассказала Соломон. При этом документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют, добавила она.