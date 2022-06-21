Стало известно о намерении стран ЕС предоставить Украине статус кандидата в союз

Вадим Карасев

Bloomberg: страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз

Страны Европейского союза (ЕС) намерены предоставить Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источники.

По данным американского издания, на встрече представителей государств союза никто не выступил против данного шага. Тем не менее, предлагаемые формулировки по решению о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС еще необходимо будет представить в письменном виде. Помимо этого, отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата Боснии и Герцеговине, но, по информации источников Bloomberg, это будет «проблематично».

Ранее глава политического органа ЕС Шарль Мишель рассказал, что украинский кризис станет главной темой саммита Евросоюза, который будет проходить с 23 по 24 июня. Помимо этого, Евросовет призывает европейских лидеров к положительному решению касательно статуса кандидата на вступление для Украины и Молдавии.