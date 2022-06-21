Стас Пьеха рассказал о переезде в Латвию
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Стас Пьеха рассказал о переезде в Латвию

Стас Пьеха рассказал о переезде в Латвию
Ходят слухи, что певец Стас Пьеха собирается уехать за границу. В Сети появилась информация, якобы Стас Пьеха переехал к отцу, который живет в Вильнюсе. При этом известно, что с родителем музыкант начал общаться лишь в осознанном возрасте (до этого они не контактировали). Артист ответил на распространившиеся слухи. Стас Пьеха в шоке от сплетен, потому что он никуда не эмигрировал и не планирует. С отцом певец, конечно же, общается, но видится с ним очень редко. «Думаю, что такие разговоры появились, когда российские селебрити уезжали за границу. Меня просто хотели как-то скомпромитировать, сделать из меня изгоя. Но проблема в том, что мой отец живет в Литве, где к российскому артисту относятся крайне негативно. Да, я поддерживаю отца финансово, как могу, иногда справляюсь о его здоровье, но не более. Мы с ним никогда толком не общались, не жили вместе. Поэтому было бы странно уехать к отцу в Литву.
Нет, я никуда из России не поеду. Отдохнуть дней на десять куда-нибудь съездил бы, причем хочу поехать в горы, и у нас есть хорошие. У меня вообще мечта в Дагестанские горы поехать. Сейчас сил поднаберусь, после сезона аллергии, ковида, и снаряжусь», — заявил 41-летний исполнитель. Да и как бы Стас уехал, оставив маму, бабушку и сына Петю. Артист бы не смог бросить своего несовершеннолетнего ребенка. «Основное мое участие — финансовое, чтобы в его жизни было все необходимое, в том числе для развития, — говорит Пьеха про наследника. — Я считаю, что оно более чем хорошее. Даже в самые плохие месяцы, когда откровенно не было денег, я переводил сыну деньги, и он никогда не нуждался», цитирует WomanHit.ru.
# Шоу-бизнес Пьеха Стас
По материалам: z-aya

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