«Стучу по рукам, а они как стекло»: Сергей рассказал, как отморозил конечности и остался жить один
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«Стучу по рукам, а они как стекло»: Сергей рассказал, как отморозил конечности и остался жить один

«Стучу по рукам, а они как стекло»: Сергей рассказал, как отморозил конечности и остался жить один

Четыре года назад Сергей Полканов возвращался домой после ссоры с девушкой, решил срезать путь и пошел по незнакомой дороге. В темноте он не заметил яму и провалился в пятиметровый котлован, где ему пришлось просидеть несколько часов при минус 35 градусах.


Сергей, одетый лишь в легкую ветровку, всячески пытался выбраться из западни. Два часа он звал на помощь и карабкался вверх по отвесной стене котлована, но силы оставили его. Чтобы прийти в себя и немного согреться, мужчина присел на корточки, сложил руки и незаметно для себя задремал — это и стало его роковой ошибкой. Эксперты говорят, что, оставшись на улице в такой мороз, нужно обязательно двигаться без остановки, тогда кровь будет поступать к конечностям и обморожения, как правило, удастся избежать.

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Действительно, у Сергея есть протезы, но так как у него отсутствуют парные конечности, то он не может самостоятельно использовать приспособления. Кроме того, они слишком тяжелые, а на западные, более усовершенствованные, аналоги денег нет. Все это подстегнуло мужчину учиться существовать по-новому — за четыре года Сергей стал сам все делать по дому: пылесосить, стирать, мыть полы, а также готовить. «Я беру протез и делаю салат. Сковороду нужно брать с широкими барьерами», — объясняет житель Белогорска в эфире телешоу.

Несмотря на то, что бывшая девушка периодически заботится о нем, он не спешит строить с ней отношения, потому что чувствует — она с ним из жалости. Благодаря соцсетям у него появилось новое увлечение: он нашел женщину, которая также имеет инвалидность.


Тяжелее всего Сергею приходится с бывшей женой. Они расстались из-за его тяжелого характера, мужчина не скрывает: он мог поднять руку на экс-супругу. А когда она узнала о том, что с ним случилось, то попыталась отгородить дочь от общения с отцом. «Боюсь, как бы он не травмировал ей психику, теперь же половина Сергея», — говорит она на камеру. Правда, наследница сама случайно увидела, как папа записал ролик в Сети, рассказав о своих проблемах. С этим вопросом она подошла к матери и сказала, что хочет увидеться с отцом.

В студии программы «За гранью» Сергею пообещали решить его проблему и помочь с новыми протезами, на этот раз ему достанутся приспособления из силикона.




# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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