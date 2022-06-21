Symbiosis Finance заключил сотрудничество с ChainSwap, Milkomeda и Rubic

Мультичейн-протокол ликвидности Symbiosis Finance заключил ряд новых партнерств в целях расширения функциональности. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Интеграция Symbiosis Finance с кроссчейн-мостом ChainSwap предоставит пользователям возможность найти наилучшую цену с минимальным проскальзыванием, не покидая платформу.

"Отправители выбирают токен, блокчейны, между которыми хотят его передать, и вводят сумму. Весь процесс происходит "за кадром" – пользователям не нужно переключаться между разными интерфейсами", – сообщили представители проекта.

В рамках сотрудничества с протоколом Milkomeda команда Symbiosis Finance создала мост между нативным стейблкоином sUSDC и MilkADA (mADA). Это поможет клиентам совершать любые свопы с Ethereum на MaDA и обратно.

Благодаря Milkomeda не поддерживающие EVM блокчейны получают доступ к различным сайдчейн-инструментам.

"Поскольку у Milkomeda нет собственного стейблкоина, для первых свопов создан специальный пул. При этом маршрутизация всех активов будет осуществляться через mADA", – добавили разработчики.

Нынешнее партнерство с Milkomeda упрощает свопы между EVM-сетями и Cardano.

Symbiosis Finance также осуществил интеграцию в агрегатор кроссчейн-свопов Rubic в сетях Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche и BOBA. Партнерство увеличит скорость и возможности обмена активов.

Напомним, в мае Symbiosis Finance интегрировал агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж 1inch для облегчения обмена активами между EVM-совместимыми сетями.