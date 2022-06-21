Symbiosis Finance заключил сотрудничество с ChainSwap, Milkomeda и Rubic
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Symbiosis Finance заключил сотрудничество с ChainSwap, Milkomeda и Rubic

Symbiosis Finance заключил сотрудничество с ChainSwap, Milkomeda и Rubic


Мультичейн-протокол ликвидности Symbiosis Finance заключил ряд новых партнерств в целях расширения функциональности. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.


Интеграция Symbiosis Finance с кроссчейн-мостом ChainSwap предоставит пользователям возможность найти наилучшую цену с минимальным проскальзыванием, не покидая платформу. 


"Отправители выбирают токен, блокчейны, между которыми хотят его передать, и вводят сумму. Весь процесс происходит "за кадром" – пользователям не нужно переключаться между разными интерфейсами", – сообщили представители проекта. 


В рамках сотрудничества с протоколом Milkomeda команда Symbiosis Finance создала мост между нативным стейблкоином sUSDC и MilkADA (mADA). Это поможет клиентам совершать любые свопы с Ethereum на MaDA и обратно. 


Благодаря Milkomeda не поддерживающие EVM блокчейны получают доступ к различным сайдчейн-инструментам. 


"Поскольку у Milkomeda нет собственного стейблкоина, для первых свопов создан специальный пул. При этом маршрутизация всех активов будет осуществляться через mADA", – добавили разработчики.


Нынешнее партнерство с Milkomeda упрощает свопы между EVM-сетями и Cardano.


Symbiosis Finance также осуществил интеграцию в агрегатор кроссчейн-свопов Rubic в сетях Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche и BOBA. Партнерство увеличит скорость и возможности обмена активов. 


Напомним, в мае Symbiosis Finance интегрировал агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж 1inch для облегчения обмена активами между EVM-совместимыми сетями.

# Экономика evm, symbiosis finance, кроссчейн, протоколы, свопы, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Fall Guys уже завтра выйдет на Xbox и будет бесплатной — представлен новый трейлер
Fall Guys уже завтра выйдет на Xbox и будет бесплатной — представлен
Обряды и гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года: как изменить свою жизнь к лучшему
Обряды и гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года: как
Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния 21 июня 2022 года
Что происходит и какие провести обряды в день летнего солнцестояния
Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими и как их хранить дома
Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их
Symbiosis Finance заключил сотрудничество с ChainSwap, Milkomeda и Rubic
Symbiosis Finance заключил сотрудничество с ChainSwap, Milkomeda и
Целебные и магические свойства расторопши и сферы её применения
Целебные и магические свойства расторопши и сферы её применения
"Когда нечего стесняться": горячие фото русских фигуристок в бикини из отпуска
"Когда нечего стесняться": горячие фото русских фигуристок
Луганская кондитерская фабрика наладила поставки в три города на освобожденных территориях
Луганская кондитерская фабрика наладила поставки в три города на
Луганский производитель поставляет продукцию в освобожденные Старобельск и Беловодск
Луганский производитель поставляет продукцию в освобожденные
В Кабардино-Балкарии страшная авария с джипом на горе чуть не закончилась трагедией
В Кабардино-Балкарии страшная авария с джипом на горе чуть не
Сестры Колисниченко вернулись на Дом-2 защищать Белую
Сестры Колисниченко вернулись на Дом-2 защищать Белую
ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS
ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS

Топ на сегодня

В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Рыдающая от безденежья Айза покупает дом
Рыдающая от безденежья Айза покупает дом
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой

Еще по теме

Хакеры взломали DeFi-платформу Grim Finance и похитили $30 млн
DeFi-платформа Slingshot Finance привлекла $15 млн
Alameda Research получила займ на $25 млн через DeFi-платформу Maple Finance
Создатели The Graph объявили об интеграции сервиса с протоколом Aurora