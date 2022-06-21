Татьяна Буланова рассказала о своей беременности

Певица Татьяна Буланова рассказала о личной жизни. На днях артистка подогрела слухи о том, что скоро она может стать многодетной мамой. В СМИ попали фото с одной из вечеринок, на которых 53-летняя певица позирует в наряде для будущих мам. Речь идет о блестящем платье с высокой талией и свободной юбкой, скрывающей область талии звезды 90-х. Фанаты решили, что Татьяна на фото выглядит так, будто находится на седьмом месяце беременности. Как раз недавно Буланова решилась на признание о планах на прибавление в семье. Она заявила о том, что её молодой бойфренд Валерий Руднев активно поднимает вопрос рождения общего ребенка. Как известно, еще давно Татьяна на всякий случай заморозила яйцеклетки, поэтому проблем с зачатием возникнуть не должно было.Впрочем, пока что поздравлять пару рано. Татьяна заявила, что не находится в ожидании чуда. Похоже, что видимость «беременного живота» создал не самый удачный фасон наряда певицы. В разговоре с журналистами Буланова сказала о том, что не хочет торопить развитие её романа с бывшим теннисистом. «Пока к замужеству не готовлюсь, рано еще. Предложения тоже не жду. Не планирую ни свадьбы, ни беременность»,— ответила Татьяна на слухи «КП».