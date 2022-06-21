Тельцам улыбнется удача, а Львам придется беречь силы: гороскоп от Александра Зараева на июль 2022 года

Июль 2022 станет месяцем больших изменений для многих знаков зодиака. У тех, кто способен быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, появятся новые возможности, но им придется много работать для того, чтобы достичь успеха. Они могут рассчитывать на поддержку близких и благоприятное влияние звезд. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака составил известный астролог Александр Зараев.

Овен





У Овнов Солнце расположилось в четвертом доме гороскопа, что усиливает концентрацию на семье и свидетельствует о стремлении укреплять родственные связи. Однако переход Марса в знак Тельца ограничивает эти возможности, увлекая Овна в какой-то новый грандиозный проект. Это будет непростой месяц, вам придется жить буквально на разрыв.

Телец





Переход Марса в знак Тельца станет благоприятным для людей, рожденных под этим знаком. В июле им улыбнется удача, откроются новые возможности и финансовые перспективы. Особенно успешным этот месяц станет для талантливых, творческих людей. Постарайтесь ни с кем не делиться своими планами и не доверять свои секреты.

Близнецы





У Близнецов Солнце будет находиться во втором доме гороскопа. Это говорит о том, что представителей этого знака может ожидать удача: откроется возможность заработать деньги и рационально их использовать. Хотя риск непредвиденных расходов во второй половине месяца окажется велик, в конечном итоге все сложится хорошо.

Рак





Транзит Солнца по знаку Рака будет помогать представителям этого знака принимать правильные решения и реализовывать задуманное. У вас появится способность тоньше чувствовать окружающий мир и накапливать творческую энергию. Также вы почувствуете в себе недостающую долю смелости, чтобы при необходимости идти на риск для достижения цели.

Лев





Движение Солнца в знак Льва будет способствовать новым начинаниям, а квадратура Меркурий-Нептун и Марс-Плутон будет пытаться воздвигать полосу препятствий, что потребует больших затрат энергии у представителей этого знака. Следует беречь силы для того, чтобы не выдохнуться на полпути и с триумфом прийти к финишу.

Дева





У Девы Солнце перейдет в одиннадцатый дом гороскопа и принесет много новых знакомств. Некоторые из них окажутся бесполезными, а отдельные приведут в их жизнь близких по духу людей, которые станут надежными союзниками в будущих проектах. Конец июля окажется достаточно напряженным, вам придется контролировать себя, чтобы не быть втянутыми в конфликты.

Весы





Десятый дом гороскопа — Солнце в Весах — отвечает за социальную реализацию. Представителям этого знака придется столкнуться с какими-то новыми гранями своей жизни и выйти на следующий уровень развития. Вы сможете положиться на поддержку друзей.

Скорпион





В июле звезды дадут преимущество честолюбивым Скорпионам, обладающим организаторскими способностями. В первую половину месяца вы почувствуете необычную бодрость и уверенность в своих силах, что поможет вам легко решать любые задачи. Не забывайте о своих близких, которые нуждаются в вашей поддержке.

Стрелец





Стрельцу в июле предстоит духовная трансформация и энергетическое обновление. Ваше отношение к жизни изменится, вы будете готовы обрести внутреннюю гармонию при помощи духовных практик. Месяц пройдет в подведении итогов и завершении старых дел. Квадрат Меркурия и Юпитера будет создавать существенные препятствия, но вы легко их преодолеете.

Козерог





Вхождение Марса в пятый дом Козерога принесет вам душевное удовлетворение от всего, что происходит вокруг. Вы почувствуете прилив сил, направленный на созидание. Все будет даваться легко, без особых усилий. Вы обзаведетесь полезными знакомствами и сможете реализовать свои давние планы, которые раньше казались недостижимыми.

Водолей





Солнце в шестом доме гороскопа у Водолея говорит о том, что пришло время брать на себя ответственность. Перед вами открываются большие возможности, но каждый шаг должен быть взвешенным. Возможны конфликты в семье, которые вы сможете предотвратить, если проявите терпение и будете держать эмоции под контролем.

Рыбы





Тригон Меркурия, Венеры и Сатурна в июле предвещает Рыбам повышенное внимание противоположного пола. Это благоприятное время для того, чтобы заняться своей личной жизнью и гармонизировать отношения в семье. Свободным Рыбам можно рассчитывать на судьбоносную встречу.