Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина

Разбирательства между бывшей женой и матерью Андрея Аршавина продолжаются уже несколько лет. На днях Алиса, которая страдает рядом тяжелых заболеваний, проиграла экс-свекрови в суде.

Речь о двухмиллионном долге, который требовала с Алисы мать Андрея Аршавина. В эту сумму она оценила проживание экс-невестки с тремя детьми в особняке в Коломягах, который футболист предусмотрительно оформил на родительницу. Первая инстанция отклонила иск Татьяны Ивановны, а вот в следующей, апелляционной, все кардинально изменилось.

«Решение районного суда полностью отменено, принято новое — требования истца удовлетворить, — прокомментировали «СтарХиту» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Теперь тяжелобольная Аршавина должна выплатить бывшей свекрови 1 920 000 рублей плюс проценты — 36 150 рублей и 59 копеек. Мама футболиста уверена, что все невзгоды женщина накликала сама. «Когда мы поняли, что Алиса — человек-фейк, то просто закончили все общение, — рассказывала «СтарХиту» Татьяна Ивановна. — У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. Теперь же Алиса отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Ей справедливо дали по носу за все выкрутасы. Не я — провидение».

К слову, из «особняка раздора» женщина съехала в конце прошлого года, также потерпев поражение в суде. Сейчас она вместе с двумя дочерями — Алисой и Есеней проживает в съемном жилье. Старший сын Алексей поссорился с матерью и переехал к жить к бабушке.

«Внук заканчивает школу и готовится к поступлению. Он полностью на папе и мне. Алиса сама так захотела и живет с девочками отдельно. С ними ей никто не помогает, это был ее выбор», — рассказывала недавно мама Аршавиной Наталья Сарычева.

Сама Алиса в последнее время перестала выходить на связь, вести соцсети, удалила из них большинство фотографий и вообще старается держаться в тени. Судя по всему, проблемы со здоровьем ей решить пока так и не удалось: на недавних фотографиях, сделанных случайными прохожими, у женщины п-прежнему отсутствует нос. Но, похоже, Аршавина смирилась с таким положением дел и даже не пытается скрывать физический недостаток.