Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина

Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина

Разбирательства между бывшей женой и матерью Андрея Аршавина продолжаются уже несколько лет. На днях Алиса, которая страдает рядом тяжелых заболеваний, проиграла экс-свекрови в суде.

Речь о двухмиллионном долге, который требовала с Алисы мать Андрея Аршавина. В эту сумму она оценила проживание экс-невестки с тремя детьми в особняке в Коломягах, который футболист предусмотрительно оформил на родительницу. Первая инстанция отклонила иск Татьяны Ивановны, а вот в следующей, апелляционной, все кардинально изменилось.

«Решение районного суда полностью отменено, принято новое — требования истца удовлетворить, — прокомментировали «СтарХиту» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Теперь тяжелобольная Аршавина должна выплатить бывшей свекрови 1 920 000 рублей плюс проценты — 36 150 рублей и 59 копеек. Мама футболиста уверена, что все невзгоды женщина накликала сама. «Когда мы поняли, что Алиса — человек-фейк, то просто закончили все общение, — рассказывала «СтарХиту» Татьяна Ивановна. — У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. Теперь же Алиса отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Ей справедливо дали по носу за все выкрутасы. Не я — провидение».

К слову, из «особняка раздора» женщина съехала в конце прошлого года, также потерпев поражение в суде. Сейчас она вместе с двумя дочерями — Алисой и Есеней проживает в съемном жилье. Старший сын Алексей поссорился с матерью и переехал к жить к бабушке.

«Внук заканчивает школу и готовится к поступлению. Он полностью на папе и мне. Алиса сама так захотела и живет с девочками отдельно. С ними ей никто не помогает, это был ее выбор», — рассказывала недавно мама Аршавиной Наталья Сарычева.

Сама Алиса в последнее время перестала выходить на связь, вести соцсети, удалила из них большинство фотографий и вообще старается держаться в тени. Судя по всему, проблемы со здоровьем ей решить пока так и не удалось: на недавних фотографиях, сделанных случайными прохожими, у женщины п-прежнему отсутствует нос. Но, похоже, Аршавина смирилась с таким положением дел и даже не пытается скрывать физический недостаток.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление
Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление
Двухнедельная изоляция активировала врожденный иммунитет человека
Двухнедельная изоляция активировала врожденный иммунитет человека
Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина
Тяжелобольная Алиса Казьмина проиграла суд матери Андрея Аршавина
Малоизвестные факты о новолунии, о которых вы могли не знать
Малоизвестные факты о новолунии, о которых вы могли не знать
На улице Академическая в Иркутске высадили 37 деревьев
На улице Академическая в Иркутске высадили 37 деревьев
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса
Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту
Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту
Дина Гарипова первый раз родила
Дина Гарипова первый раз родила
Иностранный агент высказался о судьбе Ивана Урганта
Иностранный агент высказался о судьбе Ивана Урганта
Стас Пьеха рассказал о переезде в Латвию
Стас Пьеха рассказал о переезде в Латвию
Татьяна Буланова рассказала о своей беременности
Татьяна Буланова рассказала о своей беременности
Егор Крид рассказал о своих миллионных расходах
Егор Крид рассказал о своих миллионных расходах

Топ на сегодня

Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»
Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»
Кети Топурия удивила пышным бюстом
Кети Топурия удивила пышным бюстом
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на Украине
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист
Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников США
Кремль прокомментировал уместность Женевской конвенции для наемников

Еще по теме

Андрей Аршавин расстался с женой Алисой Казьминой
Жена Андрея Аршавина передумала разводиться и отправилась вместе с ним и детьми в путешествие
Экс-супруга футболиста Аршавина шокировала своим признанием
Гниющая Аршавина готовится к смерти: «Всё пока. Ваша А.»