Трейдер рассказал о перспективах восстановления цены Ethereum

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

В недавнем обзоре уже говорилось, что ситуацию на крипторынке лучше отражает Ethereum. Стоит рассмотреть вторую криптовалюту на разных таймфреймах.

На месячном графике можно выделить колоссальные объемы на Binance, которые были сгенерированны ликвидациями. RSI индекс в области перепроданности.

Серьезное сопротивление у актива находится в области от $2000-$2600, где проходят две мощные зоны проторговки.

Данные: TradingView.

На двухчасовом таймфрейме можно очертить примерный диапазон будущей проторговки $1000-1260$. Сформировано «поджатие» с потенциалом выхода к ~$1300.

Данные: TradingView.

Стоит ожидать дальнейшего отскока по второй криптовалюте. Но это не значит, что Ethereum вырастет до $2500 с текущих отметок. В области ~$1300 с высокой вероятностью будет возврат в диапазон с последующим накоплением и выходом вверх в перспективе нескольких недель.