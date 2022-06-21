Участник шоу «Голос» умер в 31 год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Участник шоу «Голос» умер в 31 год

Участник шоу «Голос» умер в 31 годУчастник российского шоу «Голос» Леван Кбилашвили умер в 31 год

Грузинский певец, участник российского шоу «Голос» Леван Кбилашвили умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Причина смерти не уточняется. Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Артист участвовал в седьмом сезоне проекта «Голос» на Первом канале. Его музыкальным наставником был композитор и продюсер Константин Меладзе.

После шоу исполнитель начал сольную карьеру. Последним проектом Левана Кбилашвили стал бэнд panGEO.

В июле 2021 года в Подмосковье участник шоу «Голос Дети» попал под пригородный поезд. Он ехал в плеере на мопеде и не услышал предупредительные сигналы. По свидетельству очевидцев, шансов выжить у него не было. Погибший был в семье единственным ребенком.


# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.06.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.06.2022 (15 фото)
Инженер собрал самую большую Xbox Series X в мире и попал в рекорды Гиннесса
Инженер собрал самую большую Xbox Series X в мире и попал в рекорды
Саша Савельева посвятила мужу – имениннику публикацию кадров семейной фотосессии
Саша Савельева посвятила мужу – имениннику публикацию кадров семейной
Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Париже
Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Париже
Настасья Самбурская заявила, что не готова понижать свой прожиточный минимум
Настасья Самбурская заявила, что не готова понижать свой прожиточный
Дочь Ренаты Литвиновой показала бойфренда - именинника
Дочь Ренаты Литвиновой показала бойфренда - именинника
Валерий Меладзе после громких заявлений завязать, продолжает выступать
Валерий Меладзе после громких заявлений завязать, продолжает выступать
Участник шоу «Голос» умер в 31 год
Участник шоу «Голос» умер в 31 год
Сбер предлагает студентам образовательный кредит под 3% годовых
Сбер предлагает студентам образовательный кредит под 3% годовых
Русский народ отмечает 22 июня 2022 года День памяти и скорби, а также Кириллин день
Русский народ отмечает 22 июня 2022 года День памяти и скорби, а
Ксения Бородина, критиковавшая Chanel, полетела в Италию за сумками: фото
Ксения Бородина, критиковавшая Chanel, полетела в Италию за сумками:
Невеста звезды X Factor Тома Манна умерла в день их свадьбы
Невеста звезды X Factor Тома Манна умерла в день их свадьбы

Топ на сегодня

«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист переживает из-за измены Шакире
«Пике страдает. Он не легкомысленный и бесчувственный»: футболист
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она бездомная, бомжихой стала»
Депутат Милонов: «Собчак уже гонима, ее Господь наказал! Она
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине

Еще по теме

Участник шоу «Голос» скончался после инсульта
Любовь Успенская рассказала об отношениях с 27-летним грузинским певцом Леваном Кбилашвили: "Я влюблена"
Умер Андрей Давидян: участник проекта «Голос» скончался в Москве
Умер участник проекта «Голос» Андрей Давидян