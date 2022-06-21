Участник шоу «Голос» умер в 31 год

Вадим Карасев

Участник российского шоу «Голос» Леван Кбилашвили умер в 31 год

Грузинский певец, участник российского шоу «Голос» Леван Кбилашвили умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Причина смерти не уточняется. Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Артист участвовал в седьмом сезоне проекта «Голос» на Первом канале. Его музыкальным наставником был композитор и продюсер Константин Меладзе.

После шоу исполнитель начал сольную карьеру. Последним проектом Левана Кбилашвили стал бэнд panGEO.

В июле 2021 года в Подмосковье участник шоу «Голос Дети» попал под пригородный поезд. Он ехал в плеере на мопеде и не услышал предупредительные сигналы. По свидетельству очевидцев, шансов выжить у него не было. Погибший был в семье единственным ребенком.



