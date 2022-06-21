В аэропорту Иркутска при посадке у самолета Ан-24 загорелось шасси
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В аэропорту Иркутска при посадке у самолета Ан-24 загорелось шасси

В аэропорту Иркутска при посадке у самолета Ан-24 загорелось шасси

В Иркутской области следователи Восточного МСУТ СК России выясняют обстоятельства возгорания шасси воздушного судна. Предварительно установлено, что 21 июня 2022 года в аэропорту Иркутска при посадке самолёта Ан-24, следовавшего рейсом Бодайбо — Иркутск, у воздушного судна загорелось шасси. На борту находились 38 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет. Возгорание оперативно потушили.

Проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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По материалам: irk

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